Gobierno Nacional fortalece el mercado laboral con jornada de reclutamiento para panameños

Mitradel y Platinum Brands impulsan 66 plazas de empleo en reclutamiento focalizado

• El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral coordinó una jornada de selección de personal para cubrir posiciones de gerencia, cocina y atención al cliente en KFC y Dairy Queen.

(08/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en conjunto con la empresa privada, llevó a cabo un reclutamiento focalizado del Mitradel para ofrecer 66 nuevas plazas de empleo destinadas a ciudadanos panameños. Esta iniciativa, realizada en colaboración con Platinum Brands —operadora de las franquicias KFC y Dairy Queen (DQ)—, busca fortalecer el mercado laboral y promover el desarrollo económico sostenible del país.

Intermediación y vacantes disponibles

La jornada se desarrolló en la sede central del Ministerio, donde los buscadores de empleo tuvieron acceso directo a los reclutadores para aplicar a diversas posiciones. Entre las vacantes ofrecidas se incluyeron roles para gerentes, subgerentes, supervisores, personal de atención al cliente, cajeros, cocineros y aseadores, abarcando tanto áreas operativas como administrativas.

La actividad fue valorada positivamente por los participantes, quienes destacaron la eficiencia del proceso de selección y la importancia de la intermediación gubernamental para facilitar el acceso a oportunidades reales de inserción laboral. Por su parte, el sector empresarial resaltó el apoyo técnico del Mitradel para identificar perfiles idóneos que contribuyan a la productividad de las franquicias.

Compromiso con el fortalecimiento socioeconómico

Este esfuerzo forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino Quintero y la Ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño. El objetivo central es acercar las oportunidades laborales a la población como una medida estratégica para la dinamización de la economía local y el fortalecimiento del bienestar social.

Con la ejecución de estos reclutamientos, se busca generar un impacto positivo que beneficie tanto a los trabajadores, mediante empleos dignos, como a las empresas, robusteciendo su capacidad operativa y generando confianza en el entorno de inversión nacional.

