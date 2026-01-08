Gobierno Nacional fortalece el mercado laboral con jornada de reclutamiento para panameños

En una alianza estratégica con la empresa Platinum Brands, el Ministerio de Trabajo facilitó la intermediación para vacantes operativas y administrativas en franquicias de comida rápida.

Mitradel y Platinum Brands impulsan 66 plazas de empleo en reclutamiento focalizado

• El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral coordinó una jornada de selección de personal para cubrir posiciones de gerencia, cocina y atención al cliente en KFC y Dairy Queen.

(08/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en conjunto con la empresa privada, llevó a cabo un reclutamiento focalizado del Mitradel para ofrecer 66 nuevas plazas de empleo destinadas a ciudadanos panameños. Esta iniciativa, realizada en colaboración con Platinum Brands —operadora de las franquicias KFC y Dairy Queen (DQ)—, busca fortalecer el mercado laboral y promover el desarrollo económico sostenible del país.

Intermediación y vacantes disponibles

La jornada se desarrolló en la sede central del Ministerio, donde los buscadores de empleo tuvieron acceso directo a los reclutadores para aplicar a diversas posiciones. Entre las vacantes ofrecidas se incluyeron roles para gerentes, subgerentes, supervisores, personal de atención al cliente, cajeros, cocineros y aseadores, abarcando tanto áreas operativas como administrativas.

La actividad fue valorada positivamente por los participantes, quienes destacaron la eficiencia del proceso de selección y la importancia de la intermediación gubernamental para facilitar el acceso a oportunidades reales de inserción laboral. Por su parte, el sector empresarial resaltó el apoyo técnico del Mitradel para identificar perfiles idóneos que contribuyan a la productividad de las franquicias.

Compromiso con el fortalecimiento socioeconómico

Este esfuerzo forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino Quintero y la Ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño. El objetivo central es acercar las oportunidades laborales a la población como una medida estratégica para la dinamización de la economía local y el fortalecimiento del bienestar social.

Con la ejecución de estos reclutamientos, se busca generar un impacto positivo que beneficie tanto a los trabajadores, mediante empleos dignos, como a las empresas, robusteciendo su capacidad operativa y generando confianza en el entorno de inversión nacional.

Museo del Canal conmemora la Gesta Patriótica con entrada gratuita y recorridos guiados

