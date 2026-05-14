Mitradel refrenda convención colectiva para trabajadores del sector eléctrico

La VII Convención Colectiva entre EDEMET-EDECHI y organizaciones sindicales establece 51 cláusulas con una vigencia de cuatro años para fortalecer la estabilidad laboral.
Acuerdo en convención colectiva beneficia a empleados de EDEMET y EDECHI
• El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral participó como garante en la firma de un acuerdo que beneficia al 47 % de la plantilla de las empresas eléctricas.
(14/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El c (Mitradel) actuó como garante en el refrendo de la VII Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre las empresas EDEMET–EDECHI y los sindicatos SITEDEMET y SITEDECHI. Este acuerdo, negociado de forma directa, fortalece los vínculos laborales, la estabilidad y el bienestar de los trabajadores que integran el sector eléctrico nacional.
Alcance y vigencia del acuerdo laboral
La nueva normativa contractual consta de 51 cláusulas y tendrá una vigencia de cuatro años. Se estima que este documento beneficiará aproximadamente al 47 % de la plantilla laboral de la organización. El proceso de negociación colectiva culminó de manera exitosa luego de 15 semanas de diálogo bajo principios de responsabilidad y construcción mutua entre las partes involucradas.
Fomento del diálogo social y la paz laboral
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, señaló que este convenio constituye un ejemplo positivo de concertación. Según la funcionaria, el acuerdo demuestra que el diálogo social es una herramienta fundamental para proteger los derechos de los trabajadores, fortalecer la paz laboral y promover relaciones modernas que resulten equilibradas y sostenibles para el país.
Compromiso con el desarrollo productivo
Por su parte, el representante legal y apoderado general, Ingeniero Sebastián Pérez, expresó su agradecimiento por el acompañamiento institucional brindado por el Mitradel durante las etapas de negociación. Con este acto, la institución reafirma su compromiso de incentivar consensos basados en el respeto y la transparencia, buscando siempre el beneficio de los colaboradores y el impulso del desarrollo productivo en Panamá.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Empleos Panamá impulsa nuevas vacantes laborales en diversas provincias del país
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *