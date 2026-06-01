El Mitradel refuerza inspecciones laborales en locales comerciales de la ciudad capital

En cumplimiento de las políticas gubernamentales para promover la formalidad laboral, las autoridades ejecutaron un operativo que dejó comercios citados y personas extranjeras conducidas por falta de documentación.
El Mitradel refuerza inspecciones laborales junto a estamentos de seguridad del Estado
• El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral coordinó una acción de verificación en el distrito capital que resultó en citaciones a empresas y detección de mano de obra extranjera sin autorización.
(1/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Como parte de las acciones permanentes de verificación del cumplimiento de la normativa laboral vigente, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) refuerza inspecciones laborales en la ciudad capital mediante la ejecución de un operativo coordinado con el Servicio Nacional de Migración y la Policía Nacional.
Detección de irregularidades y citaciones
Durante el desarrollo de las inspecciones en las empresas de la localidad, las autoridades detectaron la presencia de dos ciudadanos extranjeros laborando sin el correspondiente permiso de trabajo, lo que constituye un incumplimiento directo a lo estipulado en la Ley 59. Como resultado de estas irregularidades detectadas en el sitio, se procedió a levantar las providencias correspondientes y a citar formalmente a las empresas involucradas en las faltas.
Asimismo, los funcionarios competentes emitieron citaciones al personal que se encontraba laborando sin permiso de trabajo en los locales comerciales intervenidos, siguiendo estrictamente los procedimientos establecidos por las leyes de la República de Panamá.
Medidas migratorias y conducción de ciudadanos
En el marco de las diligencias ejecutadas en el terreno, el personal del Servicio Nacional de Migración condujo a ciudadanos extranjeros a su sede institucional. Esta medida se aplicó luego de que las personas no presentaran la documentación migratoria obligatoria que acreditara su estatus legal de permanencia en el país.
Políticas gubernamentales y formalidad laboral
Estas iniciativas, que buscan robustecer la fiscalización de las normas en los entornos de trabajo, forman parte de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional. Dichas acciones se encuentran alineadas con la visión de la administración del presidente de la República, José Raúl Mulino, y de la ministra de la cartera, Jackeline Muñoz de Cedeño, con el objetivo primordial de promover la formalidad laboral y asegurar que los procesos de contratación de trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, se desarrollen dentro del marco regulatorio vigente.
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