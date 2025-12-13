Mitradel y sector privado impulsan la Inclusión laboral con 67 nuevas plazas en Panamá

Estrategia de Inclusión laboral del Mitradel facilita acceso a 67 empleos dignos

• Como parte de sus ejes estratégicos de inclusión laboral y trabajo decente, el Mitradel realizó jornadas de reclutamiento focalizado, brindando a los buscadores de empleo, incluyendo personas con discapacidad, acceso directo a 67 oportunidades en alianza con empresas privadas.

(13/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La inclusión laboral y el trabajo decente se consolidan como ejes estratégicos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) de Panamá. En una acción conjunta con el sector privado, la entidad impulsa medidas que buscan fomentar el crecimiento económico, la justicia social y el acceso a empleos dignos y seguros para un mayor número de panameños. Esta semana, el Mitradel desarrolló tres reclutamientos focalizados con el objetivo de conectar de manera directa a los buscadores de empleo con oportunidades reales de inserción laboral.

Compromiso con la Equidad: Reclutamiento para Personas con Discapacidad

De los tres procesos desarrollados, uno estuvo dirigido de manera específica a Personas con Discapacidad, lo que reafirma el compromiso institucional del Mitradel con la equidad y la igualdad de oportunidades en el mercado laboral panameño.

En alianza estratégica con empresas del sector privado como MK Global, Domesticando y Foundever, se logró la oferta de 67 plazas laborales. Los puestos disponibles se concentraron en áreas clave, incluyendo mercaderistas, captadores de datos, servicio doméstico, niñeras, cuidadores de adultos mayores y agentes de atención al cliente bilingüe.

Estrategia de Humanización en la Búsqueda de Empleo

La metodología implementada en estos procesos, que incluye entrevistas personalizadas por los departamentos de recursos humanos de cada empresa participante, forma parte de una estrategia más amplia del Mitradel. Esta se orienta a «humanizar» la búsqueda de empleo. Los reclutamientos focalizados se realizan en espacios que buscan ser acogedores y están alineados con las necesidades actuales del mercado laboral, ofreciendo atención integral y acompañamiento a cada postulante.

Generación de Empleo como Prioridad Nacional

El Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, continúa impulsando activamente iniciativas para la generación de empleos. Esto se logra a través de programas específicos como «Mi Primer Empleo», jornadas continuas de reclutamiento focalizado, alianzas efectivas entre el sector público y privado, y acciones concretas para incentivar la inversión. Estos esfuerzos están orientados a la reactivación económica del país, la apertura de oportunidades para la población general y la orientación de la juventud hacia sectores con mayor demanda, impulsando así un desarrollo sostenible y justo para todos los panameños.