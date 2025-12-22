Mitradel y Mingob seleccionan personal para fortalecer la Justicia Comunitaria en tres provincias

Proceso de reclutamiento para la nueva Justicia Comunitaria ofrece más de 700 plazas laborales

• El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral gestiona la selección de 768 aspirantes para modernizar la estructura de justicia en corregimientos de Veraguas, Herrera y Colón.

(19/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- Con el objetivo de consolidar una estructura de Justicia Comunitaria eficiente y accesible, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en colaboración con el Ministerio de Gobierno (Mingob), progresa en la selección de aspirantes para cubrir 768 vacantes en las provincias de Veraguas, Herrera y Colón. Estos reclutamientos focalizados buscan profesionalizar los servicios judiciales en los corregimientos del país.

La distribución de los perfiles seleccionados se desglosa de la siguiente manera: 400 aspirantes corresponden a Veraguas, 196 a la provincia de Herrera y 172 a Colón. Los cargos a ocupar incluyen jueces de paz, secretarios judiciales, oficinistas y notificadores. El proceso se fundamenta en la evaluación técnica de hojas de vida, priorizando competencias específicas, méritos profesionales y una marcada vocación de servicio para asegurar la transparencia en la elección del personal.

Plataforma digital y transparencia en la selección

El proceso de postulación se centralizó a través del portal oficial www.empleospanama.gob.pa, una herramienta de servicio público gratuito gestionada por el Mitradel. Este sistema garantiza que la convocatoria, que se desarrolla a nivel nacional, cumpla con un cronograma coordinado con el Mingob basado en la densidad de corregimientos de cada distrito y provincia.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, enfatizó la importancia de ejecutar estas evaluaciones bajo estrictos estándares de rigor profesional. Según la funcionaria, este esfuerzo contribuye directamente a la profesionalización del Estado y al robustecimiento del sistema de justicia comunitaria, instando a los candidatos a demostrar el máximo compromiso con las responsabilidades que conllevan estos cargos.

Compromiso con la convivencia ciudadana

El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino Quintero, reafirma su compromiso con la implementación de un sistema judicial que responda de manera oportuna a las necesidades de la población. Mediante este esfuerzo interinstitucional, se busca no solo mejorar los procedimientos administrativos, sino también elevar la calidad de la atención al ciudadano y fomentar una convivencia armónica dentro de las comunidades.

La incorporación de este nuevo personal permitirá agilizar los trámites legales en el ámbito local, asegurando que la justicia sea un recurso cercano y efectivo para todos los panameños, especialmente en las regiones con mayor demanda de servicios judiciales comunitarios.

