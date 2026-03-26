Mitradel impulsa la inserción laboral mediante la plataforma Empleos Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) presentó las nuevas vacantes disponibles en áreas de logística, salud ocupacional, ventas y tecnología para diversas provincias del país.
Bolsa Electrónica de Empleos Panamá actualiza vacantes en diversos sectores técnicos
• A través de la Bolsa Electrónica de Empleos Panamá, la institución busca dinamizar el mercado laboral formal conectando el talento humano con las necesidades del sector empresarial.
(25/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), bajo la gestión de la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, continúa promoviendo espacios para facilitar la inserción laboral de los ciudadanos a través de la actualización constante de la plataforma Empleos Panamá. Esta herramienta digital fortalece el vínculo entre el talento humano y el sector empresarial, permitiendo el acceso a plazas de trabajo en distintas áreas y regiones del territorio nacional.
La iniciativa se desarrolla bajo la visión del presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, orientada a dinamizar el mercado laboral y fomentar el empleo formal. A continuación, se detallan las oportunidades disponibles por provincia:
Vacantes en Chiriquí y Panamá Oeste
En la provincia de Chiriquí, se requieren profesionales para las posiciones de Topógrafo, con experiencia en obras viales, y Recepcionista con dominio de inglés para el sector hotelero. Por su parte, en Panamá Oeste, la búsqueda se centra en Oficiales de Facturación con formación en Contabilidad o Logística, además de Asistentes de Ventas con manejo de caja y cobros.
Oportunidades en Colón y Ciudad de Panamá
Para la provincia de Colón, se destaca la vacante de Técnico de Mantenimiento y Reparación de Ascensores. En la ciudad capital, la oferta de la plataforma Empleos Panamá es amplia e incluye perfiles como:
• Logística y Comercio: Encargado de Almacén, Vendedor Logístico y Oficial de Abordaje (con inglés avanzado).
• Técnicos y Mantenimiento: Mecánico de maquinaria pesada, Técnico Empalmador de Fibra Óptica y Técnico de Instalación de Escaleras Eléctricas.
• Administración y Ventas: Asistente de Contabilidad, Supervisor de Ventas de Motos, Ejecutivo de Movilidad Web y Supervisores de Cobros.
• Salud y Creatividad: Oficial de Salud Ocupacional, Diseñador Gráfico y Gestión Digital, y Subgerente de Restaurante.
El Mitradel reitera que el uso de la Bolsa Electrónica busca agilizar los procesos de reclutamiento y asegurar que las plazas disponibles lleguen a los candidatos idóneos en todo el país.
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