Mitradel impulsa la inserción laboral mediante la plataforma Empleos Panamá

Mitradel impulsa la inserción laboral mediante la plataforma Empleos Panamá
Mitradel impulsa la inserción laboral mediante la plataforma Empleos PanamáMitradel

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) presentó las nuevas vacantes disponibles en áreas de logística, salud ocupacional, ventas y tecnología para diversas provincias del país.

Bolsa Electrónica de Empleos Panamá actualiza vacantes en diversos sectores técnicos

• A través de la Bolsa Electrónica de Empleos Panamá, la institución busca dinamizar el mercado laboral formal conectando el talento humano con las necesidades del sector empresarial.

(25/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), bajo la gestión de la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, continúa promoviendo espacios para facilitar la inserción laboral de los ciudadanos a través de la actualización constante de la plataforma Empleos Panamá. Esta herramienta digital fortalece el vínculo entre el talento humano y el sector empresarial, permitiendo el acceso a plazas de trabajo en distintas áreas y regiones del territorio nacional.

La iniciativa se desarrolla bajo la visión del presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, orientada a dinamizar el mercado laboral y fomentar el empleo formal. A continuación, se detallan las oportunidades disponibles por provincia:

Vacantes en Chiriquí y Panamá Oeste

En la provincia de Chiriquí, se requieren profesionales para las posiciones de Topógrafo, con experiencia en obras viales, y Recepcionista con dominio de inglés para el sector hotelero. Por su parte, en Panamá Oeste, la búsqueda se centra en Oficiales de Facturación con formación en Contabilidad o Logística, además de Asistentes de Ventas con manejo de caja y cobros.

Oportunidades en Colón y Ciudad de Panamá

Para la provincia de Colón, se destaca la vacante de Técnico de Mantenimiento y Reparación de Ascensores. En la ciudad capital, la oferta de la plataforma Empleos Panamá es amplia e incluye perfiles como:

• Logística y Comercio: Encargado de Almacén, Vendedor Logístico y Oficial de Abordaje (con inglés avanzado).

• Técnicos y Mantenimiento: Mecánico de maquinaria pesada, Técnico Empalmador de Fibra Óptica y Técnico de Instalación de Escaleras Eléctricas.

• Administración y Ventas: Asistente de Contabilidad, Supervisor de Ventas de Motos, Ejecutivo de Movilidad Web y Supervisores de Cobros.

• Salud y Creatividad: Oficial de Salud Ocupacional, Diseñador Gráfico y Gestión Digital, y Subgerente de Restaurante.

El Mitradel reitera que el uso de la Bolsa Electrónica busca agilizar los procesos de reclutamiento y asegurar que las plazas disponibles lleguen a los candidatos idóneos en todo el país.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Gen Z Pout: El gesto que redefine el marketing en 2026

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb