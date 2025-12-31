Mitradel impulsa la generación de empleo con más de mil vacantes en Empleos Panamá

(31/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa comprometido con la generación de empleo en el país a través de iniciativas como la bolsa electrónica de Empleos Panamá. Esta plataforma cuenta actualmente con más de 1,000 oportunidades en diversas áreas técnicas, administrativas y operativas, facilitando la conexión entre buscadores de empleo y empresas en todo el territorio nacional. Estas acciones forman parte de la gestión liderada por el presidente José Raúl Mulino Quintero y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, para la dinamización de la economía y el progreso de los panameños.

Vacantes disponibles en provincias

En la provincia de Panamá Oeste, se requiere un vendedor de préstamos y muebles con experiencia en ventas de campo y productos financieros. Por su parte, en Chiriquí, existe disponibilidad para vendedor motorizado, orientado a la búsqueda de clientes en campo y entrega a domicilio.

En la provincia de Veraguas, la oferta incluye posiciones para tornero, asistente administrativa con conocimientos contables y ayudante general con experiencia en mecánica e hidráulica.

Ofertas laborales en la provincia de Panamá

La capital presenta una variada gama de oportunidades en distintos sectores:

• Técnicos y Operativos: Se solicitan torneros, conductores con licencia Tipo E3, técnicos de soporte en campo para hardware, técnicos electrónicos con licencia Tipo D y operadores de servicios generales para hotelería. Asimismo, se requieren mensajeros y auxiliares de bodega y entregas.

• Administrativos y Profesionales: La lista incluye plazas para jefe de planta en Panamá Este, abogado asistente con conocimiento en derecho civil y laboral, auxiliar de exportación y asistente de logística con dominio de inglés intermedio-avanzado.

• Comercial y Tecnología: Se buscan representantes de ventas, ejecutivos de cuentas comerciales con auto propio, asistentes de ventas y programadores para el diseño y optimización de software.

La institución destaca que estas vacantes buscan fortalecer la inserción laboral en sectores clave como la logística, el comercio y los servicios, asegurando que los procesos de contratación cumplan con las regulaciones internacionales y locales.