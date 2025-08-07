Miviot, Alcaldía y BID impulsan alianzas para proyectos de regeneración urbana en Panamá

Regeneración urbana: autoridades panameñas y BID trazan hoja de ruta para revitalizar la capital

Autoridades panameñas y consultores internacionales del BID exploran alternativas para revitalizar áreas como Cerro Ancón, Amador y Casco Antiguo.

(7/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), la Alcaldía de Panamá y expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sostuvieron una mesa de trabajo conjunta para explorar alternativas de regeneración urbana en zonas estratégicas de la ciudad capital.

Durante el encuentro, los viceministros Fernando Méndez (Vivienda) y Frank Osorio (Ordenamiento Territorial) intercambiaron propuestas con consultores del BID, junto a Farid Zardibia, asesor del alcalde Mayer Mizrachi; David Tapia, director de Planificación Urbana; y Luis Carballeda, ingeniero municipal.

El viceministro Méndez calificó la reunión como positiva y destacó que se abordaron soluciones habitacionales que permitirían a la ciudad de Panamá consolidarse como un polo de desarrollo atractivo para el turismo y la inversión. Entre las zonas priorizadas para la regeneración urbana se encuentran áreas cercanas al Cerro Ancón, la Calzada de Amador y el Casco Antiguo, por su accesibilidad desde el interior del país y la ciudad.

“Nos unimos con el equipo del Municipio de Panamá y con consultores internacionales traídos por el BID para identificar alternativas viables”, señaló Méndez.

Por su parte, la Alcaldía de Panamá presentó planes orientados a rescatar espacios urbanos mediante propuestas de integración, urbanismo y articulación institucional. El viceministro Osorio subrayó que el diálogo interinstitucional representa un esfuerzo conjunto para transformar la ciudad.

“El objetivo es crear alianzas estratégicas para proyectos de regeneración urbana y producción de vivienda social, mejorando la calidad de vida y revitalizando zonas de interés turístico”, puntualizó.

También participó en la reunión Mohamed Bikhu, director general de Arrendamientos del Miviot, reforzando el compromiso institucional con el desarrollo urbano sostenible.