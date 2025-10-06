Miviot brinda asistencia a afectados por deslizamientos e inundaciones en Boquete, Chiriquí

Tras las fuertes lluvias del 5 de octubre en Chiriquí, el Miviot designó cuadrillas para inspeccionar 25 viviendas afectadas por deslizamientos e inundaciones en Boquete, donde una casa fue declarada totalmente inestable.

Inspecciones del Miviot tras afectaciones por lluvias y deslizamientos en Boquete

• El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial coordina esfuerzos de limpieza y evaluación de daños en comunidades de Boquete, donde actualmente 11 personas adultas se encuentran en un albergue.

(06/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ha puesto en marcha un operativo de asistencia en la provincia de Chiriquí, luego de que las intensas lluvias registradas el domingo 5 de octubre provocaran deslizamientos y afectaciones en 25 viviendas del distrito de Boquete.

Aristides Araúz, director regional del Miviot en Chiriquí, designó de inmediato a una cuadrilla del departamento de Mejoramiento Habitacional para realizar las inspecciones técnicas y evaluar los daños en las estructuras afectadas.

Comunidades Afectadas y Situación de Albergues

Las comunidades que reportaron mayores afectaciones por el desbordamiento de quebradas y deslizamientos incluyen: Boquete Centro, Bajo Grande, Palo Alto, Alto Quiel, Los Naranjos, Palmira, Volcancito y Jaramillo.

El informe preliminar de las autoridades indica que cuatro familias resultaron damnificadas. Actualmente, 11 personas adultas se encuentran resguardadas en un albergue temporal habilitado por las autoridades locales.

Labores de Recuperación y Seguridad

La cuadrilla del Miviot está colaborando con otras entidades de rescate y seguridad en las labores de remoción de escombros y limpieza de las viviendas que quedaron cubiertas de tierra y lodo. Durante las evaluaciones iniciales, se constató que una de las casas inspeccionadas se encuentra en una condición de inestabilidad total.

Mientras se llevan a cabo las tareas de limpieza y evaluación, el personal del departamento de Desarrollo Social del Miviot se mantiene a la espera de una orden del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Esta autorización es indispensable para garantizar la seguridad del personal que debe ingresar a la zona, ya que persisten los reportes de lluvias en el área afectada de Boquete.

