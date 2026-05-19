Miviot atiende viviendas afectadas por contingencias en casi dos años de gestión

Un informe de la Dirección de Desarrollo Social revela que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial brindó cobertura a 852 hogares en el territorio nacional entre julio de 2024 y mayo de 2026.
Dirección de Desarrollo Social detalla cómo el Miviot atiende viviendas afectadas en el país
• Las inundaciones y los incendios estructurales representan las principales causas de intervención institucional en las diversas provincias y comarcas de la República de Panamá.
Inundaciones como principal causa de emergencias
Según un informe de la Dirección de Desarrollo Social, las inundaciones representan la principal emergencia cubierta por el personal de la entidad, con 405 viviendas involucradas, equivalentes al 48% de las atenciones registradas en casi dos años de administración gubernamental. El reporte técnico aclara que el personal especializado realiza los levantamientos sociales correspondientes, observando que la mayoría de los casos corresponden a introducción de agua sin afectación directa a las estructuras de los inmuebles.
El equipo del Departamento de Prevención y Mitigación de Riesgo Social en la Vivienda atendió 107 viviendas afectadas por inundaciones en Panamá Centro, 88 en Veraguas y 66 cubiertas por las oficinas de enlace de Panamá, que comprenden las áreas de Panamá Norte, Mañanitas, San Miguelito, El Marañón y Chepo. Asimismo, se reportaron 36 casos en Chiriquí y 35 en la comarca Guna Yala y Chepo. En menor escala, las inspecciones registraron 21 viviendas afectadas en Colón, 21 en Los Santos, 15 en Herrera, 12 en Coclé y 4 en Panamá Oeste.
Incendios estructurales y deslizamientos de tierra
El informe destaca los incendios de estructuras como la segunda contingencia con mayor incidencia a nivel nacional, al registrar 167 viviendas afectadas, lo que representa el 20% del total de las atenciones brindadas por el ministerio. El personal de las oficinas de enlace de Panamá encabezó la cobertura de estos siniestros con 31 viviendas perjudicadas, seguido por Panamá Centro con 27, la comarca Guna Yala con 22 y Bocas del Toro con 21 casos.
Adicionalmente, la entidad contabilizó 15 casas perjudicadas por incendios en Coclé, 13 en Panamá Oeste, 11 en Veraguas, 7 en Darién, 6 en Herrera, 5 en Chiriquí y 4 tanto en la comarca Ngäbe Buglé como en Los Santos.
En tercer lugar de las incidencias se ubican los deslizamientos de tierra, con 63 viviendas involucradas en los eventos, lo cual equivale al 7% de las contingencias totales registradas en el período. En este rubro sobresalen 26 casos cubiertos por las oficinas de enlace de Panamá, 11 en Chiriquí, 9 en la comarca Ngäbe Buglé, 6 en Colón y un caso reportado tanto en Panamá Centro como en Panamá Oeste.
Otros eventos fortuitos evaluados
El informe de la Dirección de Desarrollo Social detalla otros eventos fortuitos registrados en las evaluaciones que afectaron los patrimonios familiares, entre ellos: desprendimiento de techo (59 casas afectadas), caída de árbol (50), viviendas en riesgo (30), hundimiento o fractura de suelo (24), colapso de muro (15), sismos (14) y colapso de estructuras (11).
Finalmente, el consolidado de datos institucionales reportó colapsos de pared (9), desplome de balcón (3), un caso de caída de objeto fijo y un desplome de losa. Ante cada una de estas situaciones, el ministerio realizó las respectivas evaluaciones sociales y técnicas para documentar los eventos, brindar respuestas en los casos que ameritan y canalizar las ayudas correspondientes para la población damnificada.
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