El Miviot busca recursos para elaborar un instrumento de planificación en varios distritos del país

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial gestiona fondos económicos para diseñar un instrumento de planificación que regule el crecimiento en diversas regiones del territorio nacional.
El viceministro Frank Osorio impulsa el desarrollo de un instrumento de planificación territorial
• Autoridades del Miviot realizaron una gira de trabajo por distritos de la provincia de Veraguas con el propósito de recabar las inquietudes locales y avanzar en los planes de ordenamiento.
(03/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Santiago, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) se encuentra en la búsqueda de recursos financieros para iniciar la elaboración de un instrumento de planificación en varios distritos del país. Con este objetivo, un equipo de la entidad estatal inició desde el mes de mayo una gira de trabajo en el terreno, orientada a conocer de primera mano las necesidades existentes en cada región geográfica visitada.
Recorrido y diagnóstico en la provincia de Veraguas
El viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, quien encabeza la comitiva oficial, manifestó en tercera persona que ha podido recorrer en los últimos días varias zonas específicas de la provincia de Veraguas. El funcionario explicó que estas localidades cuentan con un gran potencial de crecimiento, pero advirtió que su desarrollo desordenado actual ha provocado diferencias y conflictos entre los lugareños y los inversionistas del sector.
Uno de los puntos incluidos en la agenda de visitas fue el distrito de Santa Fe, donde el viceministro Osorio, en compañía del alcalde Hortencio Palma, recorrió el corregimiento de Calovébora. Esta comunidad posee un alto atractivo turístico gracias a sus playas y selvas vírgenes. No obstante, el viceministro señaló que para lograr un desarrollo sostenible en la zona hace falta un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que funcione como el instrumento de planificación adecuado para determinar con precisión matemática y legal dónde deben ubicarse las inversiones, las industrias, las zonas de conservación ambiental y los espacios destinados al turismo.
Situación en San Francisco y Calobre
El recorrido institucional continuó en el distrito de San Francisco, donde el viceministro participó en una reunión formal del Consejo Municipal. En dicha sesión, el funcionario conoció las necesidades apremiantes de la zona, la cual ha experimentado un crecimiento desordenado debido a que no cuenta con normas técnicas de planificación vigentes. El alcalde de la región, Albercio Ellis, felicitó en tercera persona a las autoridades del Miviot por la oportunidad de ser escuchados y por el interés mostrado en apoyarlos con la confección de un POT, el cual estiman que traerá un crecimiento ordenado y sostenible para sus habitantes.
Finalmente, el viceministro Osorio se trasladó hacia el distrito de Calobre para sostener un encuentro con el jefe de la comuna, Fermín Saldaña, y los representantes de los corregimientos locales. Las autoridades municipales expresaron con satisfacción la iniciativa del Miviot de estructurar una norma que ordene su territorio, ya que, según explicaron los propios representantes, la localidad nunca ha dispuesto de un instrumento legal que les señale con claridad dónde debe establecerse cada tipo de desarrollo de infraestructura.
Al concluir la gira, Osorio expresó en tercera persona que en todos los distritos evaluados ha identificado que el crecimiento ordenado constituye una prioridad absoluta para las autoridades y residentes. El viceministro detalló que durante los recorridos ha tomado nota de las inquietudes, preocupaciones y aspiraciones locales, con el fin de que el Gobierno central y el Miviot puedan avanzar con bases firmes en el inicio de un plan de ordenamiento territorial integral.
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