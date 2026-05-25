Miviot asegura que no existe inseguridad en el proyecto Ciudad de Esperanza

Tras un operativo de inspección en las soluciones habitacionales, las autoridades reiteraron la presencia permanente de la Policía Nacional para el beneficio de los residentes.
Operativo del Miviot confirma tranquilidad en el proyecto Ciudad de Esperanza
• El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial desmintió las informaciones de redes sociales sobre supuestas olas de criminalidad en el complejo residencial de Arraiján.
(25/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) aclararon que no existe inseguridad ni una ola de criminalidad dentro del proyecto Ciudad de Esperanza, desmintiendo de esta forma las informaciones que han circulado recientemente a través de las redes sociales. El director del Miviot en la provincia de Panamá Oeste, Luis Ariel Guevara, manifestó en tercera persona que estas falsas afirmaciones entorpecen la convivencia pacífica de las familias de escasos recursos que recibieron estas soluciones habitacionales dignas por parte del Gobierno Nacional.
Operativo de inspección y presencia policial
Con el propósito de esclarecer los reportes sobre supuestos problemas delictivos en la obra de interés social, situada en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, el director Guevara encabezó un operativo de fiscalización en las torres residenciales que fueron entregadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino. Durante el recorrido, el funcionario detalló que los hechos reportados corresponden únicamente a incidentes aislados que ya reciben la atención correspondiente de la entidad.
Para contrarrestar cualquier anomalía, el Miviot ejecuta inspecciones diarias en cada uno de los edificios del complejo habitacional. Estas labores se realizan en conjunto con los miembros de la Policía Nacional, quienes mantienen una vigilancia fija las 24 horas del día con el objetivo de velar por el orden público y proteger la integridad de los estratos humildes beneficiados en la zona.
Llamado a la comunidad y compromisos institucionales
El director de la regional de Panamá Oeste hizo un exhorto formal a los ciudadanos para evitar la difusión de mensajes que desinforman a la población civil, puntualizando que el proyecto Ciudad de Esperanza representa una infraestructura habitacional destacada que no debe verse afectada en su reputación por sucesos particulares que no reflejan el panorama cotidiano de la comunidad.
Igualmente, instó a los adjudicatarios a mudarse a sus respectivas viviendas y a velar por el mantenimiento del entorno residencial. Guevara advirtió que si algún beneficiario prefiere no utilizar la solución habitacional asignada, debe proceder con la renuncia formal al beneficio para que el espacio sea reasignado a un núcleo familiar que posea una necesidad real de vivienda. Finalmente, el ministerio ratificó que mantendrá las estrategias de coordinación con la Policía Nacional para resguardar el perímetro del proyecto, apoyando el bienestar de la población y el avance de un entorno residencial seguro.
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