Miviot detecta construcciones ilegales en el proyecto Ciudad de Esperanza

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial identificó diversas estructuras permanentes edificadas sin permisos que comprometen la integridad de las torres habitacionales en Panamá Oeste.
Ordenan demolición de anexos y construcciones ilegales en Arraiján
• Autoridades del Miviot advierten que las construcciones ilegales en el proyecto Ciudad de Esperanza anulan la garantía de las propiedades y ponen en riesgo la seguridad de los residentes.
(14/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Arraiján, Panamá.- El equipo del Departamento de Ingeniería de la Regional de Panamá Oeste del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) llevó a cabo una inspección técnica en el proyecto de interés social Ciudad de Esperanza, en el distrito de Arraiján, con el objetivo de documentar y verificar la proliferación de construcciones ilegales realizadas por los beneficiarios.
Hallazgos de estructuras no autorizadas
Durante el operativo de verificación en las diversas torres del complejo, el personal especializado detectó en las plantas bajas múltiples anexos de bloques, techados con soportes de hierro anclados directamente a las paredes de los edificios. Asimismo, se identificaron puestos de comida rápida instalados de forma permanente en las áreas destinadas a estacionamientos, todas ellas ejecutadas sin los permisos correspondientes del Municipio de Arraiján ni la autorización escrita del Miviot.
Ariel Guevara, director provincial de la entidad, quien lideró la diligencia, subrayó la peligrosidad de levantar estas estructuras permanentes de forma clandestina. Guevara explicó que dichas alteraciones carecen de la supervisión de profesionales idóneos, afectando directamente la estabilidad estructural de las torres donde residen más de 40 familias y vulnerando las normas de seguridad del complejo urbanístico.
Consecuencias legales y administrativas
Sobre el establecimiento de negocios no permitidos, el director provincial señaló que estas actividades ilícitas no son reconocidas por la institución y perjudican la convivencia vecinal. Guevara enfatizó que los responsables de estas edificaciones deben proceder con la demolición o destrucción de lo levantado, debido a que estas modificaciones provocan la pérdida inmediata de la garantía que poseen las propiedades de interés social.
Citaciones y seguimiento social
Como resultado de la inspección, el equipo regional, mediante el Departamento de Investigación y Análisis Social, procedió a girar citaciones formales a los beneficiarios involucrados. Los ciudadanos citados deberán acudir a las oficinas de la entidad en el distrito de La Chorrera para brindar las explicaciones pertinentes sobre las faltas detectadas y coordinar las acciones correctivas necesarias en el proyecto habitacional.
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