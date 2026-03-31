Miviot en Veraguas coordina estrategias de vivienda y ordenamiento territorial con alcaldes

• A través de los programas Manos a la Obra y Mi Casa, Mi Hogar, el Miviot en Veraguas busca dar respuesta a las comunidades con carencias de infraestructura y legalización de tierras.

(31/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Santiago, Panamá.- Con el objetivo de diagnosticar y resolver las carencias en materia habitacional y de planificación, los viceministros de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Fernando Méndez y Frank Osorio, encabezaron un encuentro con las autoridades locales de la provincia. La gestión del Miviot en Veraguas se centró en escuchar las necesidades de ocho alcaldes y una representación municipal, estableciendo mecanismos para optimizar la entrega de soluciones habitacionales en los nueve distritos veragüenses.

Atención prioritaria a las comunidades y déficit de vivienda

Durante la reunión en el Consejo Municipal de Santiago, los alcaldes de Mariato (Ángel Batista), Montijo (Alberto Melamed), Río de Jesús (Humberto Sánchez), Las Palmas (Ezequiel Rodríguez), Santa Fe (Hortensio Palma), San Francisco (Albercio Eli), La Mesa (José Tristán) y Cañazas (Diana Cianca), junto a la ingeniera municipal Nelsabel Buitrago por Calobre, detallaron la situación de sus territorios. Entre las demandas principales destacaron el déficit de soluciones habitacionales, la necesidad de legalizar terrenos, el mejoramiento de infraestructuras y la reubicación de familias que residen en zonas de riesgo ambiental.

El viceministro Fernando Méndez, acompañado por las directoras Dayaneth Rodríguez (Mejoramiento Habitacional) y Doris Henríquez (Asentamientos Informales), enfatizó que la institución busca entrar directamente a las comunidades para brindar la ayuda esperada. Méndez informó que se han identificado áreas inundables donde será necesario realizar movilizaciones hacia zonas más estables, además de facilitar kits de materiales para techos y paredes a través de la Dirección Regional.

Programas estratégicos y ordenamiento territorial

Para abordar estas problemáticas, el Miviot presentó los programas «Manos a la Obra», donde la entidad aporta materiales y los municipios la mano de obra, y «Mi Casa, Mi Hogar», enfocado en la construcción de viviendas unifamiliares con servicios básicos. Respecto a la titulación de tierras, se aclaró que en Veraguas existen limitantes por la extensión de áreas protegidas, por lo que se ofreció asesoría técnica personalizada en la sede regional para orientar a los solicitantes.

Por su parte, el viceministro Frank Osorio, junto a las directoras Karlana Villarreal (Control y Orientación del Desarrollo) y Gianina Rodríguez (Ordenamiento Territorial), señaló que el próximo paso es consolidar la planificación como una prioridad nacional. Osorio destacó la necesidad de movilizar recursos para financiar programas estratégicos que permitan a las regiones del interior potenciar sus capacidades en turismo, agroforestales y agronegocios mediante un crecimiento organizado y sostenible.

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