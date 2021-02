Miviot encabeza mesa interinstitucional para atención de asentamientos

(25/Feb/2021 – web) Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) encabezó este jueves una mesa interinstitucional que atiende los procesos de diferentes asentamientos informales del país, brindando la oportunidad de conocer el estatus de cada trámite.

La mesa ampliada, convocada por la entidad y con la participación de la Defensoría del Pueblo, permite a cada dirigente, vocero de los asentamientos ya registrados y aglutinados al Movimiento Nacional Comunal Federico Britton (Mocona), conocer en detalle los pormenores de sus procesos realizados en la Dirección Nacional de Asentamientos Informales y emitir sus inquietudes para ser atendidas.

La viceministra de Vivienda, Daniela Martínez López, en representación del ministro Rogelio Paredes, presidió el diálogo con las comunidades, dejando claro que el Miviot no posee tierras, no avala las invasiones y no es la entidad encargada competente de realizar desalojos de familias.

Martínez López explicó que se está escuchando a cada dirigente, brindándole los detalles de los procesos sobre las peticiones de legalización, debido a que hay familias en terrenos estatales y fincas privadas, donde es más complicado el trámite debido a que hay un dueño.

Las autoridades revisaron los procesos de comunidades asentadas en tierras de Panamá Norte, Este, Oeste, San Miguelito y la provincia de Chiriquí, algunas en tierras de instituciones públicas.

El director Nacional de Asentamientos Informales, Fausto Palacios, fue enfático al indicar que cuando entras a una invasión tienes dos caminos: que te dejen y te arreglen o que te saquen de allí.

En tanto, Jorge Guzmán, vocero de Mocona, consideró que los que agarran tierras no se convierten en delincuentes, sino en una persona que reclama un derecho no satisfecho.

El dirigente comunitario expuso que las ocupaciones de tierras obedecen a un negocio de las inmobiliarias, que para que las familias obtengan una casa exigen altos ingresos familiares, abono y otros requisitos, cuando hay mucho desempleo.

En la actividad estuvo el asesor del Viceministerio de Vivienda, Rolando Crespo; y de Asentamientos Informales: el jefe de Ordenamiento Territorial, Álvaro Herrera y los abogados Mario Ballesteros y Eika Marín.

También participaron Esteban Ripoll, subsecretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas, así como representantes del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Gobierno, el municipio, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Gobernación de Panamá Oeste y la empresa de distribución eléctrica ENSA.

De acuerdo con el Miviot, se han legalizado en esta administración tres asentamientos: en el corregimiento de Arraiján Cabecera, Altos de Howard y Las Veraneras 2, donde se han impactado 87 familias; y Paso Blanco No.2, en el corregimiento de Las Garzas, con 270 familias.

Fuente/Foto: Miviot