Familias de Panamá Oeste reciben nuevas soluciones habitacionales del Miviot

Miviot entrega 96 soluciones habitacionales en La Chorrera y Chame

• El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial otorgó 96 nuevas viviendas a familias de bajos recursos en los distritos de La Chorrera y Chame, priorizando casos de extrema vulnerabilidad de salud.

(04/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) La Chorrera, Panamá.- Un total de 96 familias con recursos económicos limitados en la provincia de Panamá Oeste recibieron formalmente sus nuevas soluciones habitacionales, diseñadas para transformar sus condiciones de vida y brindarles un entorno seguro. El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), distribuyó 68 viviendas en el distrito de La Chorrera y 28 en el distrito de Chame.

Atención a casos de alta vulnerabilidad

El ministro de la cartera, Jaime A. Jované C., junto a los viceministros Fernando Méndez y Frank Osorio, y la gobernadora Marylín Vallarino, presidió la entrega simbólica de certificados en el Complejo Deportivo 28 de Noviembre. Durante el acto, se destacaron historias de superación, como la de la familia de Silvia Rodríguez y Govany Guevara en Barrio Colón. Su hijo Abraham, de 18 años, padece una enfermedad que compromete su musculatura respiratoria y depende de ventilación mecánica, por lo que el Miviot agilizó la construcción de su hogar para facilitar su egreso hospitalario.

Para este caso específico, el Despacho de la Primera Dama de la República coordinará adecuaciones adicionales en la vivienda, asegurando que el joven cuente con el ambiente adecuado para su tratamiento y evitar el deterioro de su salud.

Impacto social en Chame

En el distrito de Chame, la familia de Candida Carpintero también fue beneficiada con una de estas soluciones habitacionales. Residente anteriormente en condiciones precarias de alquiler en la comunidad de Tumba Muerto, la familia incluye a cuatro menores, entre ellos Rigoberto, de 12 años, quien presenta diagnósticos de parálisis cerebral y retraso psicomotor. La nueva estructura permitirá a la familia ofrecer un cuidado digno y estable a los menores.

La entrega de estas unidades en Panamá Oeste forma parte de una estrategia nacional de reducción del déficit habitacional. Según datos oficiales, en el último año el Miviot ha entregado un total de mil 941 soluciones habitacionales en todo el territorio nacional, logrando impactar de manera directa a más de 9 mil personas que anteriormente residían en viviendas improvisadas de madera y zinc.

