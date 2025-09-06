Ciudad de Esperanza en Arraiján recibe nuevos edificios institucionales

Miviot entrega edificios institucionales para el proyecto Ciudad de Esperanza

Con la entrega de seis locales a diversas entidades públicas, el Miviot busca ofrecer servicios esenciales de formación, protección y capacitación a los residentes del complejo residencial Ciudad de Esperanza.

Autoridades del Miviot entregaron las llaves de seis edificios a instituciones como la Senacyt, el Inadeh y el Sinaproc, que funcionarán dentro de la urbanización Ciudad de Esperanza para el beneficio de sus habitantes.

(06/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Arraiján, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) entregó seis edificios institucionales que forman parte del proyecto Urbanización Ciudad de Esperanza, en el corregimiento de Vacamonte. Este acto, encabezado por el ministro Jaime A. Jované C. y el viceministro Fernando Méndez, marca un avance clave para el desarrollo de la comunidad que reside en este complejo habitacional.

El ministro Jované C. explicó que los nuevos edificios permitirán un mejor desarrollo de la comunidad, al ofrecer servicios esenciales de formación, capacitación y protección. Destacó que esta iniciativa, impulsada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, busca que los residentes tengan contacto directo con diversas instituciones.

Los inmuebles entregados están ubicados entre las calles Esperanza y La Unión, y están destinados a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el Banco Hipotecario Nacional (BHN), el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), el Miviot, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional (Idaan) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La primera entrega fue al BHN, recibida por su Gerente General, Alberto Ortega. El local cuenta con 100m2 y está dividido en sala de espera, caja, archivos, depósito, aseo y servicios sanitarios. Posteriormente, el ministro Jované C. entregó las oficinas a la Senacyt, que poseen 136m2 con salones de cómputo y capacitación, recepción y oficinas con adecuaciones para personas con movilidad reducida.

La tercera oficina en ser entregada fue la del Inadeh, recibida por la subdirectora General Carmen Corro, un espacio de 143.20m2 que incluye dos aulas de clases. Luego, las autoridades del Miviot entregaron el local del Idaan a su subdirector general, Luis Santanach. Este edificio, de 128.90m2, cuenta con oficinas para jefatura, atención al cliente y supervisión de cajas. El local del Sinaproc fue recibido por la subdirectora nacional Militza Rivera, y posee un área de 82.30m2 que incluye sala de reuniones y dormitorio.

Finalmente, se entregó la oficina del Miviot, que con 200.40m2, abarca áreas de recepción, desarrollo social, y oficinas administrativas. El ministro Jované C. informó que, aunque el Ministerio de Educación tiene asignado un terreno para la construcción de un colegio, ya funciona un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia.

El complejo urbanístico, que consta de 64 torres con 2,130 apartamentos, también dispone de áreas deportivas para baloncesto y fútbol, y zonas recreativas para el esparcimiento de sus residentes.