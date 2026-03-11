Gestión del Miviot destaca mil 941 soluciones de vivienda y reactivación de obras

Miviot entrega más de mil 900 soluciones de vivienda en periodo 2024-2025

• El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial reportó la entrega de mil 941 soluciones de vivienda a nivel nacional como parte de su memoria de gestión correspondiente al periodo 2024-2025.

(11/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La ejecución presupuestaria y la entrega de mil 941 soluciones de vivienda a nivel nacional destacan como los pilares principales de la memoria de gestión del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para el periodo 2024-2025. El documento, que detalla proyectos reactivados y planes de modernización, fue presentado por el ministro Jaime A. Jované C., en compañía de los viceministros Fernando Méndez y Frank Osorio, ante la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional.

El titular del Miviot enfatizó durante su intervención la prioridad otorgada a la reactivación y culminación de obras habitacionales que se encontraban paralizadas o en estado de abandono. Entre estos proyectos destacan Altos de los Lagos-Segunda Etapa en la provincia de Colón, Paso Ancho en Chiriquí, Miguel “Mickey” Sierra en Panamá, Ciudad de Esperanza en Panamá Oeste y 19 de Octubre en Coclé, lugares donde las familias beneficiadas ya han recibido sus respectivas unidades residenciales.

Diversidad en la respuesta habitacional

Las soluciones de vivienda entregadas en este ciclo comprenden una variedad de modalidades que incluyen viviendas unifamiliares, apartamentos y mejoras o adecuaciones para residencias que presentaban condiciones de precariedad. Según informó el regente de la cartera de vivienda, la institución ha incorporado valores agregados a la infraestructura para asegurar que las unidades se integren de forma armoniosa al entorno territorial, promoviendo el concepto de ciudades modernas, ordenadas y planificadas.

Como parte del proceso de modernización, el Miviot resaltó la puesta en marcha del Geoportal. Esta plataforma interactiva permite tanto a la ciudadanía como a profesionales y autoridades el acceso ágil a información geoespacial actualizada, una herramienta diseñada para fortalecer la transparencia institucional y optimizar la toma de decisiones en materia de planificación del territorio.

Estrategia y proyección institucional

La administración liderada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, avanza en el cumplimiento del Plan de Vivienda 2024-2029. Esta estrategia integral contempla incentivar proyectos de construcción destinados al alquiler para personas que no poseen acceso al crédito, identificada como una medida directa para disminuir el déficit habitacional en el país. Asimismo, se ejecutan inversiones constantes en mantenimiento e infraestructura dentro de la región Metropolitana y sus áreas circundantes.

La estructura de la memoria presentada se divide en tres ejes fundamentales: la reducción del déficit habitacional, el ordenamiento territorial y la modernización de la institución. Finalmente, el ministro Jované C. resaltó el desempeño de las direcciones provinciales, regionales y los enlaces técnicos a nivel nacional, cuya labor operativa permite brindar respuestas oportunas y directas a las familias panameñas en situación vulnerable.

