Miviot entrega vivienda adecuada a familia con menor con discapacidad en Monagrillo

Entregan solución habitacional en Monagrillo para beneficiar a menor con problemas de salud

• La nueva solución habitacional cuenta con adecuaciones especiales para facilitar el cuidado de un menor de tres años con discapacidad y requerimientos médicos constantes.

(19/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Monagrillo, Panamá.- Ana Lizcheila Ibarra y su familia, quienes residían en una estructura de zinc con piso de tierra y divisiones de cartón comprimido en las afueras de Chitré, recibieron formalmente una nueva vivienda segura y adecuada. La entrega fue realizada por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., durante una gira de trabajo por la provincia de Herrera.

La familia, captada por el personal social del Miviot, está integrada por Ibarra, su esposo Adán Campos y sus tres hijos de 15, 9 y 3 años. El apoyo de un familiar, quien cedió un terreno en el sector rural de El Retén, corregimiento de Monagrillo, permitió que la institución construyera la solución habitacional con las adecuaciones necesarias para atender las necesidades especiales del hijo menor, Uriel, quien presenta discapacidad y problemas de salud crónicos.

Características de la nueva unidad habitacional

La nueva vivienda ha sido diseñada para facilitar los cuidados del pequeño Uriel, quien permanece encamado debido a su condición médica. La estructura cuenta con un acceso especial en la entrada principal, dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño higiénico y área de lavandería. Anteriormente, la familia carecía de servicios básicos propios y dependía de la solidaridad de sus parientes para el uso de sanitarios.

Durante la visita oficial, el ministro Jované C. estuvo acompañado por el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, y el director regional, Roberto Villarreal. Las autoridades destacaron que este tipo de intervenciones directas buscan transformar la realidad de familias que subsisten con ingresos limitados, como es el caso de los Campos Ibarra, quienes dependen del trabajo independiente del padre como técnico en refrigeración.

Impacto social y económico en Herrera

Esta solución habitacional forma parte de las 150 casas de interés social que fueron entregadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el pasado 8 de enero en la ciudad de Chitré. La iniciativa busca aliviar la carga económica de hogares donde los ingresos se destinan prioritariamente a alimentación y gastos médicos complejos.

Ana Lizcheila Ibarra expresó su agradecimiento por el apoyo institucional, señalando la importancia de contar con un espacio higiénico y seguro para las constantes recuperaciones de su hijo tras sus hospitalizaciones. Además del soporte del Miviot, la familia recibe el apoyo de la beca estatal PASE-U para los estudios de los hijos mayores, lo que complementa los esfuerzos del Gobierno con Paso Firme por mejorar la calidad de vida en las zonas rurales del país.

