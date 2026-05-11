Miviot entrega viviendas y mejoras habitacionales en Natá y La Pintada

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial benefició a cuatro familias en pobreza extrema y con discapacidad mediante la construcción de unidades básicas y mejoras estructurales.
Miviot refuerza programas de asistencia habitacional en la provincia de Coclé
• A través de la gestión del ministro Jaime A. Jované C., el Miviot optimiza recursos en conjunto con autoridades locales para brindar soluciones habitacionales a sectores vulnerables de Coclé.
(09/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Coclé, Panamá.- Cuatro familias en condiciones de pobreza, pobreza extrema y con discapacidad, residentes en los distritos de Natá y La Pintada, en la provincia de Coclé, fueron beneficiadas con los proyectos de Unidad Básica y Mejoramiento Habitacional que desarrolla el Miviot en todo el territorio nacional.
La asistencia brindada por la institución responde a casos donde dos de las familias requerían con urgencia apoyo para mejorar sus residencias actuales, mientras que las otras dos precisaban la construcción total de una solución habitacional, debido a que sus estructuras previas no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad.
Atención a casos prioritarios en Natá
Para el titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., estas intervenciones representan casos de alta prioridad destinados a mejorar la calidad de vida de personas que no cuentan con los recursos económicos necesarios para costear mejoras o construcciones por cuenta propia.
El ministro Jované, junto al viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, inició la jornada en la comunidad de El Cortezo, corregimiento de Toza, en el distrito de Natá. Allí se formalizó la entrega de mejoras efectuadas a la vivienda del señor Yonis Ortega. Posteriormente, el equipo ministerial se trasladó a la comunidad de Santa Lucía, en el corregimiento de El Caño, para entregar una segunda mejora a la familia de la señora Benigna Murillo, obra que consistió en la construcción de dos cuartos y la demolición de una estructura en mal estado.
Nuevas unidades básicas en La Pintada
La comitiva oficial, integrada por el titular del Miviot y autoridades locales, se movilizó hacia el distrito de La Pintada para la entrega de dos unidades básicas. En las comunidades de El Espino, corregimiento de El Potrero, y Calabazos #2, corregimiento de Piedras Gordas, las familias de Tomás Ugarte y José Morales recibieron formalmente las llaves de sus nuevas soluciones habitacionales.
El ministro Jované C. destacó que este programa se basa en la optimización de recursos mediante el trabajo coordinado con representantes, diputados y alcaldes. Bajo este esquema, el Miviot provee los materiales necesarios para saldar deudas sociales con familias que han esperado por años una respuesta habitacional. «Vamos con paso firme, de una en una, porque la unión hace la fuerza y así continuaremos entregando en todas las comunidades», enfatizó el alto funcionario.
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