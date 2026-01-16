Ministro Jované programa la entrega de 2,500 viviendas para familias de bajos ingresos

Miviot anuncia entrega de 2,500 viviendas en diversas provincias del país

• El ministro Jaime A. Jované C. confirmó que aproximadamente 2,500 familias recibirán sus nuevos hogares durante el transcurso del presente año en cinco provincias y una comarca.

(16/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un aproximado de 2 mil 500 familias de bajos ingresos económicos recibirán próximamente las llaves de sus nuevos hogares, según anunció el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C. El titular de la cartera especificó que estas viviendas se encuentran en proceso formal de entrega para el presente año.

El plan de distribución habitacional abarca las provincias de Colón, Chiriquí, Los Santos, Panamá Oeste y la Comarca Ngäbe Buglé. Entre las acciones más próximas, Jované C. adelantó que se entregarán más de 75 unidades para beneficiar a familias en la provincia de Los Santos, una gestión coordinada con el director provincial, Juan Pedro Samaniego, prevista para el mes de marzo.

Estrategia contra el déficit habitacional

Respecto al déficit habitacional, el ministro Jované C. explicó que la entidad ha enfocado su gestión inicial en organizar la institución y reactivar proyectos que presentaban años de retraso o abandono. El objetivo es rescatar estas infraestructuras antes de iniciar con los proyectos propios de la actual administración.

Dentro de estos programas, el ministro destacó el uso de la ley de interés preferencial para diversos rangos familiares y los proyectos que se gestionarán mediante licitación pública en conjunto con el Banco Hipotecario Nacional.

Proyectos en la región de Azuero

La planificación estatal también incluye nuevos proyectos habitacionales para la provincia de Herrera. En el marco de una gira reciente a la región de Azuero, el titular del Miviot se reunió con John Nearon, gerente de la sucursal del Banco Hipotecario Nacional, y Roberto Villarreal, director provincial de la entidad, para coordinar los planes de mejoramiento regional.

Cabe destacar que el pasado 8 de enero, el Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, hizo entrega de 150 soluciones habitacionales en Herrera, con una inversión superior a los 3 millones de balboas. La continuidad de este proceso se formalizó el 15 de enero en Chitré, alcanzando a beneficiarios de los distritos de Las Minas, Ocú, Pesé, Los Pozos, Parita y Santa María.

