Ministro Jované reafirma el enfoque del Gobierno en la reactivación económica del país

Durante el evento ferial, el titular de Vivienda anunció una inversión de 170 millones de balboas en nuevos proyectos destinados a fortalecer la economía nacional y la creación de plazas laborales.
Miviot anuncia licitaciones por 170 millones para impulsar la reactivación económica
• El ministro Jaime A. Jované C. destacó en la inauguración de Expo Vivienda Capac 2026 que el sector construcción es pieza clave para generar empleos y dinamizar la inversión privada.
(16/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad Panamá, Panamá.- El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., afirmó que el Gobierno Nacional mantiene un compromiso firme con la reactivación económica de Panamá a través del impulso al sector de la construcción y la generación de oportunidades para la población. Durante su discurso inaugural en la Expo Vivienda Capac 2026, celebrada en el Centro de Convenciones Amador, el titular del Miviot destacó que las acciones gubernamentales buscan fomentar un clima de crecimiento y mayor producción.
Jované, quien asistió en representación del presidente de la República, José Raúl Mulino, resaltó la importancia de la feria organizada por la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), la cual reúne a más de 100 promotores y presenta una oferta de cerca de 300 proyectos residenciales. Según el ministro, este dinamismo no solo beneficia a los desarrolladores, sino que activa una cadena de valor que incluye a la banca, bienes raíces, transporte y pequeños comercios.
Metas de empleo e inversión en vivienda
El titular del Miviot detalló los objetivos específicos de la administración para fortalecer el sector. La meta establecida es la generación de 12 mil empleos directos a través de la construcción de 36 mil soluciones habitacionales. Para lograrlo, el ministro anunció que se tiene previsto licitar 12 proyectos nuevos con una inversión estimada de 170 millones de balboas, sumado a una partida de 15 millones de balboas destinada al programa de mejoramiento de viviendas existentes.
En cuanto al cumplimiento de compromisos financieros, Jované señaló que el Gobierno trabaja en atender los pagos pendientes del Fondo Solidario de Vivienda, los cuales ascienden a aproximadamente 70.3 millones de balboas. Asimismo, informó que se han desembolsado 150 millones de balboas para cubrir contratos de obras heredados de administraciones pasadas.
Ordenamiento territorial y apoyo gremial
Como parte de la estrategia integral, el ministro subrayó que el ordenamiento territorial es fundamental para el desarrollo sostenible, por lo que se avanza en la actualización de planes locales, regionales y esquemas de planificación. Por su parte, Irene Orillac de Simone, presidenta de Capac, coincidió en que estas iniciativas feriales son esenciales para generar confianza en el mercado y facilitar el acceso a la vivienda propia.
El evento contó con la presencia de los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia) y José Luis Andrade (Obras Públicas), los viceministros Fernando Méndez e Iván De Ycaza, además de representantes de la directiva de Capac y líderes del sector empresarial e inmobiliario.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *