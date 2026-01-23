El Miviot anuncia inversión histórica y nuevos proyectos habitacionales para 2026

Ministro Jované destaca en Acobir nuevas leyes del Miviot para el sector inmobiliario

• El Miviot impulsa la implementación de la nueva Ley de intereses preferenciales y prepara un proyecto de ley para actualizar el régimen de arrendamientos tras 52 años de rezago.

(23/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., en representación del presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró oficialmente la Expo Inmobiliaria Acobir 2026. Durante el evento, el titular destacó que el plan de inversión de la actual administración está orientado a estimular la economía y generar empleos, apoyándose en un presupuesto general del Estado que destina una cifra histórica de más de 11 mil millones de balboas a la inversión pública para este año.

Nuevas normativas y proyectos habitacionales

En materia de soluciones habitacionales, el regente del Miviot resaltó la entrada en vigencia, desde el 1 de enero de 2026, de la Ley 468 de 2025. Esta legislación actualiza el régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios para facilitar la adquisición de la primera vivienda. Actualmente, la institución trabaja junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bancos y desarrolladores en la reglamentación de esta normativa, enfocándose en el reconocimiento del crédito fiscal y la transición de préstamos aprobados bajo leyes anteriores.

Además, el compromiso del Miviot para 2026 incluye la licitación de nuevos proyectos de interés social en zonas de alta demanda. Entre las obras mencionadas figuran San Miguel en Calidonia, Ave Fénix en El Chorrillo, Adelaida en David y Ciudad del Sol en Panamá Este. Asimismo, se destacó la colaboración con el Ministerio de Cultura para la reubicación de familias en Portobelo, con el fin de rescatar y proteger las áreas monumentales e históricas de la región.

Modernización del régimen de arrendamiento

El ministro Jované anunció que próximamente presentará ante el Consejo de Gabinete un proyecto de ley para modernizar el régimen de arrendamiento de bienes inmuebles, el cual busca actualizar una normativa que ha permanecido sin cambios sustanciales por más de 52 años. Esta reforma técnica contempla la regularización de cánones protegidos, limitando su renovación a una sola vez tras tres años, y la optimización de los procesos de lanzamiento y desahucios para adaptarlos a la dinámica actual del mercado inmobiliario.

Finalmente, el funcionario instó a los miembros del gremio inmobiliario a sumar esfuerzos con el Gobierno Nacional para fortalecer la construcción de un Panamá con una economía sólida e inclusiva. En el acto de inauguración estuvieron presentes figuras clave como el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; el ministro encargado de Comercio e Industrias, Eduardo Arango; y la presidenta de Acobir, Sarita Hanono de Hamui.

