Miviot identifica áreas listas para la legalización de lotes en Vista Hermosa, 24 de Diciembre

Aceleran la legalización de lotes en Vista Hermosa; beneficiarán a más de 140 familias

• El director regional del Miviot y autoridades locales conversaron con residentes de Vista Hermosa, reafirmando el compromiso de brindar seguridad habitacional mediante la legalización de lotes .

(10/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), a través de su regional en Las Mañanitas, realizó un recorrido en la comunidad de Vista Hermosa, ubicada en la 24 de Diciembre, en Panamá Este. El objetivo fue identificar las áreas que están listas para iniciar el proceso de legalización de lotes en comunidades que ya cuentan con planos aprobados y darle continuidad a una mesa de trabajo previamente establecida.

Jesús Espinosa, director regional del Miviot, estuvo a cargo del recorrido, acompañado por el diputado Suplente, Alain Cedeño (hijo). Ambos conversaron con los moradores y manifestaron el interés de unir esfuerzos para hacer justicia a los residentes de esta comunidad, quienes han luchado por años para que se les legalicen las tierras. Esta acción forma parte de la misión del presidente José Raúl Mulino y el ministro Jaime Jované de lograr la titulación masiva de tierras y así brindar seguridad habitacional a las familias panameñas.

Prioridad en Comités con Planos Aprobados

Espinosa indicó que, por instrucciones del Ministro, se trabajará primero con los Comités #1 y #3, los cuales ya cuentan con planos aprobados. En estas dos áreas residen más de 140 familias, las cuales serán citadas para que inicien la formalización de sus expedientes.

El director regional explicó que se realizará una verificación de lotes para conocer quiénes habitan realmente en las residencias, ya que se han detectado casos de ventas o fallecimientos.

En relación con el Comité #7, se señaló que su proceso de legalización se encuentra en trámite.

Retos con Fincas Privadas y Mesa de Trabajo

El Miviot informó que los comités restantes, que están asentados en fincas privadas, serán atendidos en su debido momento. Para estos casos, la entidad deberá mediar y mantener negociaciones con los dueños del terreno para buscar un acuerdo que beneficie a ambas partes.

A principios de septiembre, el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, se reunió con la comunidad para escuchar las preocupaciones de los moradores. Como resultado de ese encuentro, se acordó la conformación de una mesa de trabajo, integrada por la dirección regional Las Mañanitas, la Dirección de Asentamientos Informales, el Banco Hipotecario Nacional y voceros de los comités de Vista Hermosa. El objetivo es recoger información y encontrar una solución que ayude a acelerar el proceso y beneficiar a las familias.

Vista Hermosa es una comunidad conformada por siete áreas dirigidas por comités de residentes, con más de 30 años de ocupación. Si bien sus habitantes han luchado por legalizar las tierras, una parte de los comités se encuentra en terrenos privados y en litigios. Actualmente, solo las áreas de los comités #1, #3 y #7 están próximas a entrar en el proceso de legalización, con dos de ellas con planos aprobados y una en trámites.