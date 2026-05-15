Miviot iniciará en los próximos meses la licitación para el Proyecto Ave Fénix en El Chorrillo

Un equipo técnico del Miviot y representantes de empresas oferentes realizaron una visita de campo al terreno donde se desarrollará el Proyecto Ave Fénix, una obra residencial que beneficiará a 151 familias en el corregimiento de El Chorrillo.
Proyecto Ave Fénix beneficiará a 151 familias con nuevas viviendas en Panamá
• El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial avanza en el proceso previo a la homologación y licitación del Proyecto Ave Fénix, un complejo habitacional de cuatro edificios diseñado para brindar soluciones de vivienda segura.
(15/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial avanzó en la fase inicial para el desarrollo del Proyecto Ave Fénix, una obra de interés social que se construirá en el corregimiento de El Chorrillo. Con el propósito de inspeccionar las condiciones del terreno, revisar las evaluaciones técnicas y conocer las instalaciones existentes en el sitio, un equipo de especialistas de la institución, junto a representantes de las diversas empresas oferentes interesadas en la obra, llevaron a cabo una visita de campo programada.
Detalles de la fase de licitación y especificaciones de la obra
El director encargado de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ignacio Sánchez, lideró la comitiva institucional y explicó que esta inspección representa la etapa preliminar antes de proceder con el acto de homologación y la futura licitación pública. Según el funcionario, el objetivo principal del complejo habitacional es proporcionar una solución de vivienda digna y segura para un total de 151 familias de la localidad.
La infraestructura residencial se ejecutará sobre una superficie de 400 metros cuadrados y estará conformada por cuatro edificaciones independientes. Cada estructura contará con una distribución de planta baja y cuatro niveles superiores. En su conjunto, los bloques albergarán 151 apartamentos equipados con dos recámaras, cocina, sala, comedor, cuarto de baño y un área destinada para la lavandería.
Servicios básicos e inclusión social
El proyecto contempla la integración de sistemas avanzados de reserva y almacenamiento de agua potable, los cuales dispondrán de tanques soterrados y equipos de bombeo automatizados. Asimismo, la planificación de la obra abarca el desarrollo de todas las interconexiones requeridas para asegurar el suministro de los servicios públicos esenciales, complementado con la construcción de aceras peatonales y trabajos de paisajismo en las áreas comunes.
En concordancia con las normativas establecidas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para los proyectos habitacionales del Estado, los edificios dispondrán de soluciones habitacionales debidamente adaptadas para personas que presenten alguna discapacidad o que tengan movilidad reducida.
Cronograma del proceso público
Los documentos correspondientes al pliego de cargos y las especificaciones técnicas ya se encuentran disponibles en la plataforma electrónica de Panamá Compras, permitiendo el acceso libre a todas las empresas oferentes interesadas en evaluar los lineamientos generales de la convocatoria.
De acuerdo con el calendario oficial establecido por las autoridades de la institución, el proceso de homologación de las propuestas se realizará bajo la modalidad virtual el próximo 21 de mayo de 2026, mientras que el acto de licitación pública formal está programado para ejecutarse a mediados del mes de junio.
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