Miviot construye mejora habitacional para familia en el corregimiento 24 de Diciembre

Programa de mejora habitacional beneficia a cinco personas en Panamá Este

• A través de la regional de Las Mañanitas, el Miviot edifica una mejora habitacional que beneficiará a Laura Rodríguez y su familia en el sector de Panamá Este.

(04/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), a través de la cuadrilla de la Regional de Las Mañanitas, ejecuta la construcción de una mejora habitacional para Laura Rodríguez y su familia en la comunidad de Las Paredes, corregimiento 24 de Diciembre. La beneficiaria, de 46 años, reside actualmente con sus tres hijos y un nieto recién nacido en condiciones de hacinamiento dentro de la vivienda de su madre.

Ante la falta de recursos económicos y tras el fallecimiento de su esposo, Rodríguez solicitó el apoyo institucional para la edificación de un anexo que le permita contar con un espacio propio y adecuado. La obra se desarrolla en un terreno cedido por su madre, Emilia Pineda, ubicado en la parte posterior de la residencia principal, con el objetivo de brindar seguridad y bienestar a los cinco integrantes del núcleo familiar.

Especificaciones técnicas de la obra

Los trabajos de construcción, realizados por el equipo técnico del Miviot, consisten en la edificación de una habitación y un pequeño portal. Para la estructura se utilizan paredes de panel Covintec, techo de zinc con carriolas, ventanas francesas, puerta de madera y piso de cemento.

Adicionalmente, el proyecto contempla el acondicionamiento de un baño higiénico y la instalación de una tina para lavar. Estos elementos forman parte integral de la solución habitacional que busca reducir el déficit y mejorar las condiciones de salubridad para las familias que se encuentran en situaciones críticas de vivienda en el sector de Panamá Este.

Proyecciones operativas regionales

Jesús Espinosa, director regional de Las Mañanitas, informó que esta intervención es parte de un cronograma de trabajo extenso para el primer trimestre del año 2026. En coordinación con la Dirección de Mejoramiento Habitacional, el Miviot tiene programada la ejecución de otras dos mejoras habitacionales destinadas a familias de escasos recursos en los corregimientos de Pacora y Las Garzas.

Asimismo, la regional trabaja en conjunto con la Dirección de Asentamientos Informales para realizar la primera entrega de asignación de lotes. Este proceso es fundamental para la legalización de terrenos, permitiendo que más familias panameñas tengan acceso a la seguridad jurídica sobre sus propiedades y puedan optar por futuros programas de desarrollo habitacional del Estado.

