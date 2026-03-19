Avances en la legalización de tierras para comunidades de Victoriano Lorenzo

Miviot lidera mesa interinstitucional para la legalización de tierras

• Instituciones estatales y servicios públicos coordinan acciones para otorgar seguridad jurídica y acceso a servicios básicos a más de 20 comunidades.

(18/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) encabezó este miércoles una reunión interinstitucional de alto nivel con el propósito de acelerar el proceso de legalización de tierras de la agrupación Victoriano Lorenzo. Este colectivo representa a más de 20 comunidades ubicadas en los sectores de Panamá Norte, Este, Centro y la provincia de Panamá Oeste, las cuales buscan regularizar terrenos ocupados de manera informal en fincas estatales y de propiedad privada.

Diálogo para la seguridad jurídica

La mesa de trabajo estuvo liderada por la directora de Asentamientos Informales, Doris Henríquez, quien resaltó que el Ministerio mantiene un espacio de diálogo esencial para que las instituciones del Estado actualicen el estatus de cada expediente. Según Henríquez, este mecanismo permite agilizar de manera directa los trámites necesarios para que las familias obtengan la seguridad jurídica de sus hogares.

En el encuentro participaron líderes comunitarios en representación de las familias que impulsan los procesos legales. Asimismo, la reunión contó con la asistencia de los ejecutivos de la Secretaría de Asuntos Públicos de la Presidencia de la República, Juan Bonilla y Laura Barrios, además de Beatriz Dixon por parte de la Defensoría del Pueblo.

Coordinación de servicios y gestión técnica

Para abordar el acceso formal a los servicios eléctricos, asistieron Jenny Villarreal y Javier Mendieta de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), junto a representantes de la empresa ENSA. La gestión técnica y administrativa fue reforzada con la presencia de delegados del Sistema Nacional de Protección Civil, el Banco Hipotecario Nacional, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Esta colaboración conjunta tiene como objetivo final encontrar alternativas legales y técnicas que garanticen que las comunidades pertenecientes a este grupo logren la regularización formal de sus terrenos.

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