Miviot y Metro de Panamá coordinan ordenamiento territorial para el Teleférico Panamá – San Miguelito

Autoridades panameñas definen el uso de suelo y las servidumbres necesarias para la ejecución del Teleférico Panamá – San Miguelito, una obra que beneficiará a miles de usuarios.
Coordinación técnica impulsa el desarrollo del Teleférico Panamá – San Miguelito
• El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Metro de Panamá establecen las bases técnicas y legales para la construcción del sistema de transporte por cable.
(22/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Metro de Panamá, S.A. (MPSA) iniciaron una fase de coordinación técnica para definir las servidumbres y el uso de suelo requeridos para el proyecto del Teleférico Panamá – San Miguelito. En una reunión encabezada por el ministro Jaime A. Jované C. y el director general del Metro, César A. Pinzón M., se establecieron los lineamientos para garantizar que el desarrollo de esta infraestructura cumpla con las normativas de ordenamiento territorial vigentes.
Durante la sesión de trabajo, Carlos E. Cedeño S., director de Proyectos de MPSA, expuso las especificaciones del sistema de transporte. La obra contempla un recorrido de 6.6 kilómetros distribuido en seis estaciones clave: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter. Este trazado permitirá trasladar a 2,800 pasajeros por hora, completando el trayecto total en un tiempo estimado de 25.63 minutos.
Planificación y ordenamiento territorial
El ministro Jaime A. Jované C. resaltó que la intervención temprana del Miviot busca evitar inconvenientes durante la fase constructiva. El titular explicó que el ministerio trabaja en la asignación de uso de suelo y la gestión de afectaciones para asegurar el éxito de la obra, la cual calificó como uno de los proyectos estratégicos de la administración del presidente José Raúl Mulino. Según Jované, la coordinación previa permite que el proyecto esté plenamente preparado para su ejecución.
Impacto social y equipo de trabajo
En el encuentro participaron especialistas de diversas áreas, incluyendo el director nacional de Desarrollo Social, Guillermo Leblanc; la jefa de Planificación Territorial, Kathy Escalona; la jefa de la Unidad de Información Gráfica Territorial, Yennifer Cedeño; y el analista de Ordenamiento Territorial, Eduardo Gutiérrez.
La labor conjunta entre ambas instituciones busca alinear el crecimiento habitacional con los sistemas de transporte masivo. Se estima que el Teleférico Panamá – San Miguelito tendrá un impacto positivo directo en la calidad de vida de más de 300,000 residentes de la zona, optimizando sus tiempos de movilización y fomentando un desarrollo urbano ordenado.
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