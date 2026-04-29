Alianza estratégica impulsa proyecto habitacional en Portobelo para 120 familias

Autoridades del Miviot, MiAmbiente y especialistas del BID establecen una hoja de ruta para garantizar viviendas seguras en áreas protegidas de la provincia de Colón.
Miviot y MiAmbiente coordinan desarrollo de nuevo proyecto habitacional en Portobelo
• El Gobierno Nacional avanza en la regularización de tierras y el diseño de infraestructura hídrica para el desarrollo urbanístico integral en el distrito de Portobelo.
(28/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de garantizar soluciones habitacionales seguras y ambientalmente responsables para 120 familias en la provincia de Colón, autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) sostuvieron un encuentro técnico para definir el avance del proyecto habitacional en Portobelo. La reunión, que contó con el asesoramiento de especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), buscó establecer los estándares de manejo para esta obra ubicada en una zona protegida.
Coordinación técnica y ambiental
El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, presentó ante su homólogo de MiAmbiente, Oscar Vallarino, el polígono donde se ejecutará el desarrollo urbanístico. El plan contempla no solo la edificación de las viviendas, sino un esquema integral de manejo de aguas diseñado para interconectarse con la red de recolección de aguas servidas de la región. Méndez enfatizó la importancia de evaluar la viabilidad ambiental del terreno, dada la normativa especial que rige en este sector de la provincia colonense.
Regularización de tierras y financiamiento
Un componente esencial de la gestión para el proyecto habitacional en Portobelo es la titularización de los terrenos nacionales. El Miviot coordina actualmente con la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) el traspaso formal de los predios al Banco Hipotecario Nacional (BHN) para asegurar la legalidad de la propiedad para los beneficiarios.
La obra se ha planificado en dos etapas, comenzando con la construcción de las primeras 120 unidades de vivienda. Para su ejecución, las autoridades evalúan un modelo de inversión mixto que combina fondos estatales con el respaldo financiero del BID. El viceministro Méndez puntualizó que el enfoque principal es lograr que el terreno identificado sea apto para el desarrollo habitacional y que cumpla con los requisitos de interconexión sanitaria y leyes ambientales vigentes.
En la sesión de trabajo participaron también Ignacio Sánchez, jefe de Coordinación Nacional de Proyectos del Miviot; Gloriela Rudas, directora de Áreas Protegidas y Biodiversidad de MiAmbiente; y Elizabeth Cedeño, consultora del BID. Esta colaboración interdisciplinaria busca asegurar la transformación de la calidad de vida en la Costa Arriba de Colón bajo criterios de sostenibilidad institucional.
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