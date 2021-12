Miviot: Nuevas modificaciones a la Ley de Arrendamiento establece que los retiros y depósitos se realizarán a través de la banca estatal

(2/Nov/2021 – web) Panamá.- Con la sanción de la Ley 259 de 2 de diciembre de 2021, que modifica el artículo 13 de la Ley 93 de 1973, sobre arrendamiento, es obligación de todo arrendatario, salvo las excepciones que establezca el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, (Miviot), consignar una suma igual a un mes del canon de arrendamiento en concepto de depósito.

Este depósito según se establece en la Ley 259, por tratarse de fondos particulares, se manejará de forma separada de las cuentas de funcionamiento del Miviot, a través de los servicios que ofrezcan el Banco Nacional de Panamá (BNP) y la Caja de Ahorros (CA) y conforme a la reglamentación que para tales fines emita el Órgano Ejecutivo.

Sobre este particular el titular de la cartera de Vivienda, Rogelio Paredes, manifestó que hace 48 años que no se modificaba esta Ley y que ahora facilitará no solamente el depósito, sino también el retiro,ya que ahora se podrán utilizar estas dos entidades bancarias en todo el país.

“Hay muchas oportunidades para los arrendadores y arrendatarios, firmando sus contratos y registrándolos ante la Dirección General de Arrendamientos, porque las condiciones para depositar y retirar van a ser mucho más flexibles”, afirmó el ministro Paredes.

Otro de los puntos de esta Ley, señala que los reclamos por parte del arrendador, de cánones adeudados o daños causados en el inmueble deberán ser comprobados en la Dirección General de Arrendamientos y los depósitos deberán ser entregados con sus intereses o parte de ellos según sea el caso.

Y será mediante la autorización de esta Dirección al BNP o a la CA que estos dineros sean devueltos a su depositante al terminar el contrato de arrendamiento, salvo en los casos donde haya deudas o daños al inmueble.

Precisamente, indica Paredes, que ese es un tema que cuando el arrendatario se retira, el arrendador pretende que se le devuelva el depósito si es que ha habido daño, pero en este caso el Miviot no se desvincula, porque hay una supervisión, para que este proceso se haga de manera más ágil.

Por último, las nuevas modificaciones establecen que el Miviot reglamentará la forma, las variaciones y las fechas en que deberán verificarse los depósitos.

El ministro Paredes destaca que estas son buenas noticias para aquellas personas que están en el mundo inmobiliario y del arrendamiento, ya que con estas modificaciones se facilitan los trámites y se les da celeridad a las devoluciones.

