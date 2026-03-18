Alianza entre Panamá y ONU Hábitat impulsará la planificación territorial y el desarrollo sostenible

Buscan ampliar la cobertura de la planificación territorial al 25% del país

• Con menos del 10% del territorio nacional bajo normas urbanísticas, las autoridades apuestan por la planificación territorial para resolver problemáticas ambientales, sociales y económicas.

(18/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.– El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la representación de ONU Hábitat para Mesoamérica mantienen conversaciones avanzadas para estructurar una cooperación técnica enfocada en la planificación territorial y el ordenamiento a largo plazo en todo el país. El encuentro contó con la participación del ministro Jaime A. Jované C., el viceministro Frank Osorio y la representante del organismo internacional, Fernanda Leonardini.

El viceministro Osorio explicó en tercera persona que el Miviot lleva varios meses trabajando en esta alianza, fundamentada en la necesidad de extender el ordenamiento a nivel nacional mediante una estrecha colaboración con los gobiernos locales. Según manifestó el funcionario, la carencia de una planificación adecuada genera impactos negativos en las dimensiones ambiental, social y económica de Panamá, por lo que se requiere un instrumento sólido para avanzar en esta política de Estado.

Desafíos normativos y metas de gestión

Un punto crítico identificado en la reunión es que actualmente menos del 10% del territorio nacional cuenta con normas urbanísticas establecidas. Esta situación representa un desafío para las ambiciones de desarrollo del país, tanto en materia de soluciones habitacionales como en otras actividades productivas. Osorio enfatizó que la meta de la actual administración es elevar dicha cobertura a un rango de entre el 20% y 25%, estableciendo un programa que garantice la continuidad en futuras gestiones hasta lograr la zonificación total del territorio.

Avances en planes distritales y proyectos estratégicos

En la actualidad, el país dispone de ocho planes distritales. El viceministro destacó que se registran avances significativos en el plan de Arraiján-La Chorrera y en el de Santa Isabel, en la provincia de Colón. Asimismo, se informó sobre la reactivación del plan de Bugaba, el cual se inició hace una década sin concluirse, y el análisis de nuevos esquemas de ordenamiento vinculados directamente al desarrollo del proyecto del ferrocarril.

Por su parte, Fernanda Leonardini, representante de ONU Hábitat, confirmó el respaldo del organismo para apoyar al Gobierno Nacional en este esfuerzo. La iniciativa busca asegurar que la población panameña tenga acceso a viviendas adecuadas, espacios públicos de calidad y un modelo de ciudades que sean genuinamente incluyentes y sostenibles.

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