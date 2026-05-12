Resultados del operativo en La Chorrera: Miviot identifica posibles ventas ilícitas de terrenos

Las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial citaron a 70 dueños de lotes en Villa Unida tras detectar irregularidades en la ocupación y habitabilidad de los terrenos.
Miviot cita a 70 propietarios tras operativo en La Chorrera para verificar estatus de lotes
• Un operativo de verificación realizado por la regional de Panamá Oeste permitió identificar ventas ilícitas y terrenos utilizados únicamente para acampar en el corregimiento de Herrera.
(12/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) La Chorrera, Panamá.- Un total de 70 propietarios de lotes en la comunidad de Villa Unida, provincia de Panamá Oeste, fueron citados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) tras los hallazgos de un reciente operativo en La Chorrera. La medida busca que los titulares expliquen el estatus de su asignación u ocupación, debido a que no se encontraban en el sitio al momento de la inspección técnica realizada por las autoridades.
Verificación de habitabilidad y legalidad
El operativo de verificación, llevado a cabo en la madrugada del viernes 8 de mayo, tuvo como finalidad principal identificar y detener la venta ilícita de terrenos y viviendas, además de constatar que los lotes asignados estén siendo habitados de manera efectiva. Ariel Guevara, director provincial de la entidad en Panamá Oeste, explicó que la institución desea garantizar que el beneficio habitacional sea aprovechado por quienes presentan una necesidad real de vivienda.
Según detalló Guevara, la diligencia permitió observar la situación legal de diversos terrenos y detectar casos de ventas prohibidas. Asimismo, se identificaron personas que residen en otros sectores y utilizan estos lotes únicamente para acampar o realizar visitas esporádicas una vez al año, lo que contraviene el propósito social de la asignación.
Resultados del censo y fiscalización en Villa Unida
Por su parte, Alexis Urriola, coordinador de Asentamientos Informales de la Regional en Panamá Oeste, informó que durante la jornada se visitaron 380 lotes, de los cuales se contabilizaron 310 familias presentes en el campo. El funcionario aclaró que el motivo de las citaciones para los 70 propietarios restantes obedece a su ausencia durante el censo, herramienta que busca evidenciar el mal uso de los terrenos destinados a vivienda permanente.
Villa Unida, situado en el corregimiento de Herrera, es un asentamiento formalizado por el Miviot tras el traslado de familias que ocupaban áreas cercanas al Hospital Nicolás Solano. En dicha zona hoy se ubica el estadio de béisbol Mariano Rivera. Actualmente, el sector cuenta con una población que supera los 2 mil habitantes, por lo que la autoridad busca mantener un control estructurado de la ocupación para evitar el desvirtuamiento de los programas estatales de vivienda.
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