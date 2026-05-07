Planificación integral fortalecerá el Complejo Logístico de Puerto Armuelles en Barú

El Viceministerio de Ordenamiento Territorial coordinará la planificación necesaria para potenciar el desarrollo portuario y logístico en el distrito de Barú.
Miviot impulsa ordenamiento territorial para el Complejo Logístico de Puerto Armuelles
• Autoridades del Miviot y la AMP evalúan los avances del muelle multipropósito que servirá de base para un futuro puerto seco en la región chiricana.
(07/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Chiriquí, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) anunció su contribución técnica para garantizar una visión integral de planificación en el proyecto Complejo Logístico de Puerto Armuelles, el cual se desarrolla actualmente en el distrito de Barú. Durante una gira técnica en la provincia de Chiriquí, el viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, visitó las instalaciones del muelle multipropósito en el corregimiento de Puerto Armuelles para conocer los avances del edificio de oficinas y la nueva estructura portuaria.
El viceministro Osorio, quien estuvo acompañado por el director provincial Aristides Araúz y representantes de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), explicó que el proyecto ha escalado de ser un muelle para pescadores locales a una infraestructura multipropósito. Según indicó el funcionario, esta transformación requiere un tratamiento de planificación integral para asegurar que la región esté preparada para recibir el incremento de la actividad económica derivada del sector portuario.
Potencial logístico y desarrollo económico
La visión estratégica para el Complejo Logístico de Puerto Armuelles contempla el aprovechamiento de las características naturales de la costa chiricana, la cual permite el atraque de barcos de gran calado. Frank Osorio señaló que el éxito de esta iniciativa depende de un ordenamiento territorial que facilite la creación de plazas de empleo y atraiga nuevas inversiones. Entre las proyecciones mencionadas se encuentra el desarrollo de un puerto seco que permita movilizar carga y apoyar la producción de aceite en la zona.
Como parte de estas acciones, el Miviot ha iniciado conversaciones con el alcalde de Barú, Franklin Valdés, para impulsar un plan de ordenamiento distrital. En este proceso se ha contado con la colaboración de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), quienes han aportado insumos mediante levantamientos cartográficos, mapas e indicadores específicos del área de influencia del proyecto.
Coordinación institucional y técnica
En su rol de orientador, al Miviot le corresponderá procesar el Esquema de Ordenamiento Territorial, el cual estará estrechamente vinculado a la actividad del puerto y a la construcción de depósitos para materiales e insumos de abastecimiento. Osorio subrayó que la plataforma logística resultante será un motor clave para el desarrollo regional.
En el recorrido y las reuniones de coordinación participaron, por parte de la AMP, Arelis Pérez, Igor Quintero y Héctor Saldaña. Asimismo, estuvo presente el presidente del Consejo Municipal del distrito de Barú, Francisco Guerra, reforzando el compromiso de las autoridades locales con la ejecución de este complejo estratégico para el comercio y la logística nacional.
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