Miviot impulsa nuevos instrumentos de planificación estratégica en el Foro Hábitat y Metrópolis

Frank Osorio: «El desarrollo equilibrado es el desafío técnico y social más crítico de nuestra generación»

• Durante el encuentro internacional en la Universidad de Panamá, el Miviot subrayó la urgencia de ordenar el crecimiento urbano disperso para optimizar la inversión estatal.

(30/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del Foro de Alianzas para el Hábitat, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) planteó la necesidad imperativa de adoptar nuevos mecanismos de gestión para enfrentar los desafíos urbanos actuales. Durante el evento celebrado en la Universidad de Panamá (UP), se enfatizó que la planificación estratégica es la herramienta fundamental para corregir el crecimiento desbordado y asegurar un desarrollo territorial sostenible.

Desafíos de la expansión urbana dispersa

El viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, quien participó en representación de la institución, calificó la búsqueda de un equilibrio entre el hábitat y el desarrollo como el reto más crítico de la generación actual. Osorio explicó que el crecimiento económico sin una hoja de ruta clara ha derivado en una expansión dispersa, donde los proyectos inmobiliarios desconectados generan costos excesivos para el Estado al intentar proveer servicios básicos en la periferia.

Según el viceministro, el modelo actual de centralismo en el área metropolitana, sumado al acceso limitado de agua potable en zonas alejadas, requiere una transformación institucional profunda. «Para transformar nuestro país hay que transformar nuestras instituciones. El Estado tiene que ser el primer ejemplo de eficiencia y ejecución técnica», aseveró, señalando que el Miviot trabaja activamente en el diseño de nuevos instrumentos para garantizar que la expansión urbana sea ordenada y predecible.

Hacia una gobernanza sólida y nuevos modelos de financiamiento

En el conversatorio “Desafíos Metropolitanos del Siglo XXI”, el viceministro precisó que la planificación a largo plazo no solo genera orden, sino también confianza y participación ciudadana. Un punto clave de su intervención fue la propuesta de empoderar a los gobiernos locales para que accedan a recursos propios mediante instrumentos de captura de plusvalía, reduciendo la dependencia exclusiva del presupuesto nacional para financiar la infraestructura necesaria.

Asimismo, Osorio cuestionó los modelos de urbanizaciones cerradas con garitas, indicando que este tipo de desarrollos segregados no representan el modelo de ciudad deseable para el bienestar familiar. En el foro participaron figuras destacadas como la directora de Investigación Territorial del Miviot, Alessandra Treuherz; Rodrigo Guardia, de la Asociación Panameña de Urbanistas; e Irayda Ruiz, presidenta de la Federación Internacional de Urbanistas (FIU), quienes coincidieron en la urgencia de integrar la movilidad y la vivienda adecuada en una sola visión nacional.