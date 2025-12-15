Miviot ratifica compromiso con la planificación urbana y escucha necesidades en Panamá Oeste

Panamá Oeste: Miviot prioriza la planificación urbana en su agenda de 2026

• El viceministro Fernando Méndez participó en el Consejo Provincial de Panamá Oeste para reafirmar el enfoque del Miviot en la sostenibilidad y la planificación urbana a largo plazo, destacando los logros del año y las prioridades futuras.

(15/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de reafirmar su compromiso con la planificación urbana a largo plazo y la sostenibilidad, el Viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, participó en la Reunión Mensual del Consejo Provincial de Panamá Oeste.

El viceministro estuvo acompañado por la arquitecta Doris Henríquez, Directora de Asentamientos Informales, y el Director Regional del Miviot de La Chorrera, Ariel Guevara.

Compromiso del Miviot con la Comunidad

Méndez expresó su agradecimiento al presidente del Consejo, Roberto Morán, representante del corregimiento de Cabuya, por la invitación, resaltando la colaboración constante y el acompañamiento brindado a los representantes durante el año. El funcionario subrayó que el Miviot concibe las ciudades como espacios para las personas, más allá de la infraestructura, y su meta es comprender las situaciones de la comunidad para involucrarse activamente.

Balance de Gestión y Logros en Panamá Oeste

Como resumen de las gestiones realizadas durante el año 2025, el viceministro destacó que el periodo fue productivo, mencionando la finalización y entrega del proyecto Ciudad Esperanza en Arraiján. Informó que en las próximas semanas y meses se concretarán más entregas en el proyecto, incluyendo subestaciones policiales. Además, se logró la asignación de un terreno al Banco Hipotecario para la construcción de una escuela.

Avances en Asentamientos Informales

En relación con los asentamientos informales, se detalló que la Dirección ha ejecutado trabajos desde Arraiján hasta La Chorrera, incluyendo notificaciones, elaboración de planos y la atención a personas damnificadas o sin espacio, reubicándolas en diferentes puntos.

El Viceministro reconoció las limitaciones de recursos presupuestarios y de personal que enfrenta el equipo, especialmente en la disponibilidad de dibujantes para planos. Sin embargo, aseguró que la voluntad y actitud del equipo persisten, y todos los casos se encuentran en proceso, desahogándose al máximo de su capacidad.

Enfoque y Prioridades para 2026

La visita al Consejo Provincial tuvo como propósito primordial escuchar de primera mano a los Representantes de Corregimiento. El objetivo es tomar nota de las necesidades y demandas, con miras a determinar los puntos focales para el nuevo año 2026 y generar ideas que contribuyan a la mejora integral de la provincia de Panamá Oeste.