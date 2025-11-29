MIVIOT delimita el Polígono de Influencia del Teleférico del Metro de Panamá

Decreto Ejecutivo N.° 13 establece el Polígono de Influencia del Teleférico y sus seis estaciones

• La nueva normativa exige la no objeción del Metro de Panamá, S.A. para cualquier acto de construcción, modificación o uso de suelo dentro del polígono delimitado.

(29/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) ha establecido y delimitado el Polígono de Influencia del Teleférico del Sistema Metro de Panamá mediante el Decreto Ejecutivo N.° 13 del 26 de noviembre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial N.° 30413-C. Esta normativa de cinco artículos es crucial para la planificación y ejecución del nuevo sistema de transporte.

El decreto determina el Polígono de Influencia del Teleférico en un área con una longitud total de $6.7$ kilómetros, la cual abarca las seis estaciones previstas para el proyecto: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

Requisitos y delimitación de la servidumbre

El documento oficial indica que la delimitación precisa del área o servidumbre de influencia de las cabinas se establecerá una vez que se defina el alineamiento final y el perfil del proyecto. Esta servidumbre incluirá la delimitación del gálibo, el cual debe mantenerse libre de cualquier obstáculo tanto en el plano horizontal como en el vertical, garantizando la operación segura del sistema de transporte.

Restricciones para uso de bienes inmuebles

El MIVIOT establece que cualquier acto que involucre el uso, usufructo, derecho, gravamen, enajenación, construcción o modificación de bienes inmuebles, así como el reconocimiento de propiedad, el cambio de uso de suelo o la modificación de actividades económicas dentro de esta zona, requiere una no objeción expresa del Metro de Panamá, S.A. Esta aprobación debe ser obtenida previo a la aprobación final de la autoridad competente.

En cuanto a la adquisición u ocupación de terrenos necesarios para el desarrollo del sistema de transporte, el decreto estipula que todas las acciones se realizarán con base en el valor vigente a la fecha de entrada en vigor de la normativa.

Todas las acciones relacionadas con la ejecución de la obra, los procesos, trámites y cualquier otra gestión requerida serán coordinadas por el Metro de Panamá, S.A., en colaboración con las entidades públicas correspondientes.

El Gobierno Nacional, al declarar este nuevo sistema de transporte de utilidad pública, persigue mejorar significativamente la movilidad urbana y elevar la calidad de vida de los residentes en los distritos de Panamá y San Miguelito.