Miviot anuncia pago de prestaciones laborales tras verificar derechos adquiridos por exfuncionarios

Miviot inicia el pago de prestaciones laborales adeudadas a exfuncionarios de la institución

• La actual administración del Miviot reafirma su compromiso con la transparencia al saldar estas deudas, previa verificación del derecho adquirido por cada exservidor público.

(01/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ha informado a la ciudadanía el inicio del proceso de pago de las Miviot prestaciones laborales adeudadas a exfuncionarios de la institución. Esta acción es parte del compromiso de la entidad por garantizar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y fortalecer la transparencia en la gestión administrativa.

Proceso Ajustado a la Normativa Vigente

El Miviot precisó que el pago de estas prestaciones se está realizando previa verificación exhaustiva de la existencia del derecho adquirido por cada exfuncionario. Con ello, la administración busca asegurar que el proceso sea responsable y se ajuste estrictamente a la normativa legal vigente en el país.

La actual administración del Ministerio reafirma su compromiso con honrar las justas aspiraciones de quienes brindaron sus servicios a la institución. Este proceso busca responder a obligaciones que fueron postergadas por gestiones anteriores, procurando saldar de manera definitiva estas cuentas pendientes con los exservidores públicos.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial continuará trabajando con responsabilidad y transparencia para garantizar que todos los procesos administrativos se desarrollen con el respeto que merece cada servidor público.

