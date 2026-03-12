Miviot realiza operativos en complejo urbanístico Ciudad de Esperanza por uso indebido

Detectan irregularidades en apartamentos del complejo urbanístico Ciudad de Esperanza

• Autoridades detectaron el alquiler de apartamentos a terceros y actividades no permitidas en áreas comunes del complejo urbanístico ubicado en Arraiján, lo que podría derivar en la revocación de adjudicaciones.

(12/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), en coordinación con la Policía Nacional, ha puesto en marcha una serie de operativos sorpresa en el complejo urbanístico Ciudad de Esperanza, en el distrito de Arraiján. Estas acciones tienen como propósito fundamental verificar el uso adecuado de las soluciones habitacionales adjudicadas y asegurar el manejo transparente de los recursos del Estado destinados a la vivienda social.

Durante las inspecciones, lideradas por el Departamento de Desarrollo Social de la Regional de Panamá Oeste, se han identificado diversas irregularidades de carácter preliminar. Entre los hallazgos destacan beneficiarios que han puesto los apartamentos en alquiler mientras residen en otras zonas del país, unidades que permanecen cerradas y sin ocupación, y el desarrollo de actividades recreativas no autorizadas, conocidas como «parkings», que incluyen la instalación de piscinas en áreas comunes y estacionamientos.

Acciones legales ante el lucro indebido

Ariel Guevara, director provincial del Miviot en Panamá Oeste, informó que se están realizando las citaciones pertinentes para aplicar los correctivos necesarios. El funcionario explicó que, tras consultas con la Dirección Nacional de Desarrollo Social, se iniciarán procesos para la anulación de las resoluciones de adjudicación en casos donde se comprueben estas faltas. Guevara subrayó que muchos de estos beneficiarios lucran con el alquiler de la propiedad sin cumplir con sus obligaciones de pago ante el Banco Hipotecario Nacional (BHN).

“Para nosotros es prioritario que la persona que recibió el beneficio resida en el apartamento, ya que el objetivo primordial es mejorar su calidad de vida y no generar un negocio con activos estatales”, puntualizó el director provincial. Los operativos cuentan además con el acompañamiento de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para salvaguardar la seguridad del personal y los residentes durante el proceso.

Convivencia y nuevos proyectos comunitarios

Las inspecciones también abordan problemas de convivencia vecinal provocados por ruidos excesivos y el uso indebido de las plantas bajas, las cuales están legalmente destinadas a personas con discapacidad. Guevara enfatizó que estas conductas entorpecen la armonía del complejo urbanístico y no serán toleradas.

Actualmente, la institución gestiona tres casos de renuncia voluntaria al beneficio habitacional. En estas situaciones, un equipo interdisciplinario del Miviot ha iniciado el levantamiento de expedientes sociales para reasignar las viviendas a familias que se encuentren en una situación de necesidad comprobada. Como parte de los planes de mejora para la zona, el ministerio proyecta la creación de un mercado comunitario que permita a los residentes de Ciudad de Esperanza adquirir productos básicos a bajo costo sin necesidad de abandonar el área.

