Miviot salda deuda con promotoras y anuncia construcción de proyectos de edificios

(27/May/2021 – web) Panamá.- La deuda con algunos promotores del programa Fondo Solidario de Vivienda de la administración anterior, que ascendía a cerca de 21 millones de balboas, ha sido cancelada en su totalidad, informó el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes.

Enfatizó que en este momento esa deuda está en cero, a pesar de la pandemia el Miviot ha sido eficiente, porque nunca ha dejado de pagar, se tuvo un buen registro de pago y en el momento que el Gobierno Nacional facilitó los 7 millones de balboas por mes se pudo poner al día.

Paredes indicó que la demora en pagar está entre 30 a 45 días, entendiendo que algunos de los trámites no están en manos de la entidad, sino que tiene que ver con el banco con el que trabaja el promotor, como por ejemplo cambio en el número de lotes que no avisan y al final lo trasladan a otro y cuando hacen la escritura no coinciden, lo que causa un atraso porque hay que hacer las resoluciones.

Sobre este particular, Julia Aidee, de la promotora Miramar, manifestó que han tenido una muy buena experiencia en los pagos y resoluciones, las cuales en menos de un mes reciben las cartas promesas, algo que en administraciones anteriores demoraban años.

Ahora viene otra etapa, destacó Paredes, el período postpandemia, donde se ha estado abriendo la economía en las diferentes actividades y se ha visto que hay un repunte en la aprobación de anteproyectos y proyectos de construcción que se presentan en la Dirección de Ventanilla Única.

El jefe de la cartera de Vivienda explicó que este trámite tiene una relación directa con la Dirección de Promoción para la Inversión Privada, porque lo que se construye si está dentro de la norma RBS y se ha inscrito en Ventanilla Única, esos mismos promotores son los que se acercan a pedir sus resoluciones del Fondo Solidario de Vivienda.

“Nosotros estamos proyectando una cifra que puede estar entre las 8 y 10 mil soluciones habitacionales para el final de este año, pero es probable que se alcance antes. Tenemos expectativas altas de lo que pueda suceder de aquí a finales de año”, declaró.

Asimismo, el ministro anunció que pronto se construirá proyectos con el programa del Fondo Solidario de Vivienda dentro de la urbe capitalina y en el distrito de San Miguelito, los cuales se desarrollan más rápido y brindan soluciones mucho más temprano y es probable que a mediados del próximo año varios se estén construyendo.

