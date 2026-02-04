Lanzan primer Mapatón para transformar planos físicos en data digital territorial

Alianza entre Miviot y UTP impulsa el primer Mapatón de datos geográficos

• Estudiantes de la UTP participan en el primer Mapatón del Miviot, un esfuerzo técnico de dos semanas para georreferenciar información histórica de zonificación en todo el país.

(02/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un esfuerzo inédito por modernizar la gestión del territorio nacional, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) iniciaron este lunes el primer Mapatón institucional. Esta actividad se desarrolla en el Laboratorio de Modelación: Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental y Recursos Hídricos de la UTP, contando con la participación activa de estudiantes de labor social de diversas facultades.

El objetivo central de esta jornada, que tendrá una duración de dos semanas, es la transformación de información histórica de ordenamiento territorial. Por décadas, estos datos han reposado únicamente en planos de papel y expedientes físicos; ahora, el proceso busca migrarlos a un formato digital georreferenciado dentro de un sistema de información geográfica.

Transformación de datos y colaboración técnica

La jornada técnica es coliderada por especialistas de ambas instituciones. Por parte del Miviot, participan la Lic. Alessandra Treuherz, directora de Investigación Territorial; la ingeniera Yennifer Cedeño, jefa de la Unidad de Información Gráfica Territorial; y la arquitecta Gianina Rodríguez, subdirectora de Ordenamiento Territorial. La representación de la Universidad Tecnológica de Panamá está a cargo de la Dra. Haydée Osorio Ugate.

En este esfuerzo conjunto, la UTP ha dispuesto el espacio físico, el equipamiento tecnológico y el talento humano de los estudiantes. Por su parte, el Miviot aporta el conocimiento técnico especializado, la orientación cartográfica y la base de datos necesaria para realizar la digitalización de la zonificación a nivel nacional.

Impacto en la planificación y toma de decisiones

La Dra. Haydée Osorio Ugate, coordinadora de la Maestría en Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental, resaltó la importancia de esta articulación estratégica para los desafíos actuales del país. Según la académica, esta alianza permite que la academia funcione como un puente para generar «información viva» y dinámica que alimente de forma eficiente los sistemas gubernamentales.

Con la ejecución de este primer Mapatón, el Miviot no solo fortalece su infraestructura de datos territoriales, sino que también impulsa las competencias técnicas de los futuros profesionales panameños. La iniciativa contribuye directamente a que la planificación urbana y rural de la nación se base en información real y georreferenciada, garantizando una mejor toma de decisiones para el bienestar ciudadano.

