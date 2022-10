Miviot y el BID inician consultoría que busca reducir déficit y mejores accesos a la vivienda en Panamá

(6/Oct/2022 – web) Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) iniciaron una consultoría para encontrar soluciones para reducir el déficit habitacional en Panamá y aumentar la equidad territorial en el acceso a la vivienda.

El BID, con sede en Estados Unidos, mediante un préstamo no reembolsable, está llevando a cabo una consultoría llamada “Análisis Sectorial de la Vivienda en Panamá”, desarrollada por la firma Inteligencia Capital, para apoyar al gobierno panameño, a través de un estudio integral de la cadena de valor del sector vivienda en el país.

Durante una reunión con consultores de la organización financiera internacional y representantes de entidades financieras panameñas, los viceministros de Vivienda, Daniela Martínez López y de Ordenamiento Territorial, José Batista, explicaron los aspectos que comprenden los programas habitacionales gubernamentales destinados a familias en vulnerabilidad y riesgo social, además el Fondo Solidario de Vivienda, con apoyo del sector privado.

En este primer taller de trabajo con las entidades financieras, participaron la Superintendencia del Mercado de Valores de la República, organismo autónomo y descentralizado del Estado; el Banco Nacional de Panamá como entidad bancaria estatal; Banistmo como banca privada; y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), por las cooperativas panameñas.

El viceministro Batista contó que se abordó el tema financiero como el leasing inmobiliario, préstamos a través de cooperativas y subsidios, dentro del marco de cómo se financia la obra.

Por su parte, la viceministra de Vivienda destacó que con el Fondo de Ahorro Habitacional (Fondhabi), reactivado en esta administración, ya se desembolsó un préstamo a una sociedad por 1 millón de balboas y se refrendó recientemente el segundo por 700 mil balboas, para soluciones habitacionales de bajos costos.

Batista enfatizó que en la cadena de valor, en el caso de la vivienda, hay temas como el suelo (tenencia de la tierra), medioambiente, financiamiento, componentes físicos y jurídicos (leyes).

Agregó que el BID ha considerado convocar para consultar a otros sectores, para hacer un análisis completo a la cadena de valor e identificar el por qué hay un déficit de vivienda.

“Siento que hay una demanda muy grande, porque no hay la oferta. El Gobierno no tiene los recursos; la empresa privada, que es la que genera, no consigue los créditos bancarios, recordando que hay financiamiento de la obra y de la hipoteca”, manifestó.

El viceministro precisó que han transmitido al organismo internacional que ven con entusiasmo el proceso, y esperan al final del estudio de la cadena de valor de la vivienda, se brinden los elementos o herramientas para postular una política de vivienda en el país.

“Que si vamos a hacer una política de lotes servidos, de mejoras habitacionales o del Fondo Solidario de Vivienda, se quiere que sea sostenible, que sea una política de gobierno”, acotó.

Puso como ejemplo que el Fondo Solidario de Vivienda, que aporta 10 mil balboas para el primer hogar, fue creado en la administración del presidente Martín Torrijos (2004-2009) y los demás gobiernos lo continuaron y en este período se ha mejorado.

En la actividad participaron los asesores de los Viceministerios del Miviot Melissa de Suárez, de Ordenamiento Territorial y Rolando Crespo, de Vivienda.

Fuente/Foto: Miviot