Alianza entre el Miviot y ONU Medio Ambiente impulsa la creación del Plan Nacional de Adaptación

• El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se incorporó al proyecto que busca robustecer la base de conocimientos sobre riesgos climáticos y vulnerabilidad territorial en el país.

(01/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) se ha sumado al esfuerzo de implementar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, un proyecto diseñado para mejorar la base de conocimientos sobre riesgos climáticos y la vulnerabilidad en el país. En un encuentro de trabajo, el Miviot y ONU Medio Ambiente unieron esfuerzos mediante un intercambio de experiencias donde consultores del organismo internacional expusieron la propuesta técnica al equipo de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, liderado por su directora Gianina Rodríguez.

Planificación e infraestructura resiliente

El consultor de ONU Medio Ambiente, René López, explicó en tercera persona que se encuentran estructurando el desarrollo de un plan sectorial de adaptación al cambio climático en Panamá enfocado en el tema de infraestructura. Dentro de este esquema, el ministerio representa una pieza importante debido a su función directa en los procesos de planificación territorial y en el desarrollo de la infraestructura a nivel nacional.

López indicó que la intención es que los actores relevantes, como el ministerio y su Dirección de Ordenamiento Territorial, formen parte de este proceso desde su misma concepción. El consultor manifestó que el propósito no consiste en elaborar un plan de manera aislada para luego solicitar su implementación a la entidad, sino construirlo de la mano de la propia institución gubernamental.

El especialista añadió que la participación de la entidad pública resulta fundamental para compartir información, manejar adecuadamente la planificación e incorporar las lecciones aprendidas en los procesos de desarrollo territorial, optimizando la adaptación al cambio climático.

Identificación de territorios vulnerables

Asimismo, el consultor resaltó que al planificar una adaptación adecuada se cuenta con la capacidad de identificar cuáles son los territorios más vulnerables dentro de la geografía nacional, lo que permite conocer en un determinado momento la forma correcta de abordar lo relacionado a pérdidas, daños y afectaciones provocadas por el cambio climático.

Respecto al alcance de la organización, López informó que la oficina regional de ONU Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, que mantiene su sede en Panamá, se encuentra acompañando la implementación de un plan de adaptación similar en El Salvador. De igual manera, el organismo está en el proceso de cierre de cuatro planes adicionales que se han desarrollado en la región, específicamente en Honduras, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica.

Por su parte, la directora de Ordenamiento Territorial del Miviot, Gianina Rodríguez, subrayó que se ha estado colaborando estrechamente para unir los esfuerzos institucionales en pro del desarrollo territorial sostenible del país, manteniéndose en el margen establecido por el proyecto ambiental.

Objetivos principales del proyecto

En el marco del desarrollo de esta iniciativa sectorial se destacan cuatro objetivos principales:

En la reunión técnica también participaron los consultores de ONU Medio Ambiente Freddy González y Adriana Álvarez, quienes aportaron al análisis de la propuesta.