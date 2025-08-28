MOP acelera habilitación de ruta alterna en Buena Vista tras cierre por hundimiento

Trabajos de asfaltado y señalización impulsan reapertura de ruta alterna en Buena Vista

La nueva ruta alterna en Buena Vista facilitará el acceso a la autopista hacia Colón, beneficiando a cientos de ciudadanos afectados por el hundimiento.

Con apoyo de la ATTT, el MOP ejecuta trabajos de asfaltado y señalización para habilitar la ruta alterna en Buena Vista en las próximas horas.

(28/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecuta trabajos de asfaltado en la comunidad de Giral, corregimiento de Buena Vista, como parte de un plan urgente para habilitar una ruta alterna en dirección a Colón. Esta intervención busca restablecer el tránsito vehicular afectado por el cierre de la vía en el sector de Guarumal, donde se registró un hundimiento reciente.

Según informó Elvin Ábrego, director regional del MOP en Colón, las labores incluyen la colocación de material asfáltico caliente sobre el tramo intervenido, con el objetivo de ofrecer una solución inmediata a los residentes y usuarios que han visto interrumpido su acceso habitual a la autopista.

Ábrego indicó que, si las condiciones climáticas y técnicas se mantienen favorables, la ruta alterna en Buena Vista podría ser habilitada en las próximas horas, permitiendo el paso seguro a cientos de ciudadanos que dependen de esta conexión vial.

En paralelo, el MOP trabaja en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para ejecutar tareas de señalización vial y pintura de calles, con el fin de optimizar la circulación en la zona intervenida y garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

La entidad reiteró su compromiso con la movilidad y bienestar de los panameños, y agradeció la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de estos trabajos, que buscan restablecer el flujo vehicular en uno de los accesos clave hacia la provincia de Colón.