Ministerio de Obras Públicas deslinda responsabilidad por remoción de monumento Mirador de las Américas

Alcaldía de Arraiján ordenó de forma exclusiva remoción del Mirador de las Américas

• Ante versiones que involucran a la institución, el MOP desmiente haber emitido instrucciones administrativas para la demolición de la obra en honor a la comunidad chino-panameña.

(29/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) emitió un comunicado oficial para aclarar a la ciudadanía que la institución no ha ordenado, ejecutado ni participado en las labores de demolición del monumento ubicado en el Mirador del Puente de las Américas, erigido en honor a la Comunidad Chino-Panameña. La entidad respondió así a diversas versiones que circulan en la opinión pública, deslindando cualquier responsabilidad sobre los hechos ocurridos en dicho sitio de importancia histórica.

Desmentido de participación institucional

La institución precisó de manera categórica que ninguna cuadrilla, equipo técnico o personal administrativo del MOP realizó trabajos de demolición en el área mencionada. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas enfatizó que no existe dentro de su estructura interna ninguna instrucción o resolución administrativa relacionada con una intervención en el monumento dedicado a la comunidad chino-panameña.

Según el reporte oficial, la decisión de remover la estructura fue adoptada de forma exclusiva por la Alcaldía de Arraiján. Esta información fue confirmada mediante un pronunciamiento emitido por el propio gobierno municipal.

Postura ante acciones inconsultas

El Ministerio de Obras Públicas lamentó los intentos de involucrar a la entidad en esta acción, la cual calificó como inconsulta y que ha generado cuestionamientos por parte del Gobierno Nacional. La desaparición del monumento ha provocado diversas reacciones debido a su valor simbólico para la diversidad cultural de Panamá.

Finalmente, el MOP reafirmó su compromiso con la transparencia y el respeto absoluto por los procesos institucionales y el patrimonio nacional. La entidad aseguró que continuará enfocada en sus labores destinadas al desarrollo de la infraestructura del país, manteniendo una comunicación clara sobre sus competencias y ejecuciones.

