Proyecto de modernización en la Vía España incluirá carriles exclusivos para MiBus y nuevas aceras

Reorganización y consenso marcan el inicio del proyecto de ampliación en la Vía España

• La obra de ampliación de seis kilómetros busca modernizar el transporte público y mejorar la seguridad vial, con un tiempo de ejecución estimado de 900 días.

(18/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su director de Proyectos Especiales, Edgar Peregrina, informó que el proceso de notificación formal para el proyecto de ampliación de la Vía España ha comenzado. Durante el anuncio, se aclaró que la medida de desalojo prevista para el 30 de marzo de 2026 contra propietarios de fondas en la Vereda Afroantillana ha sido cancelada; en su lugar, el espacio será objeto de una reorganización conjunta con el Municipio de Panamá para beneficio de los residentes de Río Abajo.

La jornada de notificación se centró en los comercios ubicados dentro de la franja de servidumbre de la Vía España, área donde se desarrollarán trabajos que incluyen la implementación de carriles exclusivos para el sistema de transporte MiBus. Peregrina explicó los alcances técnicos a propietarios de establecimientos emblemáticos del sector, contando con la participación de la Defensoría del Pueblo, la junta comunal de Río Abajo y representantes del sector comercial local.

Alcances de la obra y movilidad urbana

El proyecto de infraestructura abarcará una extensión aproximada de seis kilómetros, desde la avenida Porras hasta la avenida Cincuentenario. Entre las mejoras contempladas destaca la construcción de aceras de hasta tres metros de ancho en ambos márgenes de la vía, diseñadas para fortalecer la seguridad del peatón. La institución subrayó que esta iniciativa es parte de una estrategia integral para modernizar el transporte masivo, reducir los tiempos de traslado y optimizar el flujo vehicular en este importante corredor.

Con un plazo de ejecución estimado en 900 días, el proceso de socialización se realiza mediante visitas puerta a puerta. Según detalló Peregrina en tercera persona, el objetivo es mantener una comunicación directa con los actores involucrados para explicar los beneficios de la obra, atender inquietudes particulares y propiciar los consensos necesarios que permitan un avance ordenado de los trabajos.

Compromiso con el sector comercial

Durante los encuentros, los comerciantes locales manifestaron su disposición para respaldar la modernización de la Vía España, solicitando a las autoridades ser tomados en cuenta durante las diversas etapas de ejecución. El MOP aseguró que el proceso de liberación de la servidumbre vial se realizará en estricto cumplimiento de la normativa vigente, una vez se perfeccione el contrato correspondiente.

Las autoridades reiteraron que el proyecto busca impactar positivamente a miles de usuarios diarios, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de los residentes y propietarios de los negocios que operan en el área de influencia de la obra.

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