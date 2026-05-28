MOP anuncia cierres parciales por trabajos de reparación en el puente Centenario

El Ministerio de Obras Públicas ejecutará labores de reparación en las juntas de dilatación del acceso este de la estructura, lo que requerirá la inhabilitación programada de carriles durante jornadas de 24 horas.
Conductores deberán tomar precauciones ante reparaciones programadas en el puente Centenario
• Las intervenciones en la vía se desarrollarán a inicios de junio bajo un cronograma de cierres escalonados en los carriles central, derecho e izquierdo con sentido hacia Panamá Oeste.
(28/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a los usuarios que transitan por el puente Centenario que se estarán realizando trabajos de reparación de juntas de dilatación en el acceso del lado este de la estructura. Debido al desarrollo de estas actividades de mantenimiento de infraestructura, será necesario efectuar cierres parciales en los carriles de intervención en el sentido que conduce desde Panamá hacia La Chorrera, por lo cual se solicita a los conductores planificar sus rutas.
Los trabajos programados por la institución pública se llevarán a cabo en jornadas continuas de 24 horas, iniciando el lunes 1 de junio y extendiéndose hasta el jueves 4 de junio de 2026. Las autoridades han estructurado un cronograma específico para mitigar el impacto vehicular en la zona y asegurar la continuidad de los flujos de transporte terrestre entre ambas localidades.
Cronograma de intervenciones y cierres de carriles
La programación de las actividades civiles sobre el puente Centenario se ejecutará de manera escalonada de la siguiente manera:
• Cierre del carril central (carril N.° 2), Eje 1 y Eje 6 – lado Este: Esta fase se desarrollará desde las 8:00 a.m. del lunes 1 de junio hasta las 8:00 a.m. del martes 2 de junio de 2026.
• Cierre del carril derecho (carril N.° 1), Eje 1 y Eje 6 – lado Este: La restricción se mantendrá desde las 8:00 a.m. del martes 2 de junio hasta las 8:00 a.m. del miércoles 3 de junio de 2026.
• Cierre del carril izquierdo (carril N.° 3), Eje 1 y Eje 6 – lado Este: La etapa final comenzará a partir de las 8:00 a.m. del miércoles 3 de junio y culminará a las 8:00 a.m. del jueves 4 de junio de 2026.
Medidas de seguridad vial y recomendaciones técnicas
El Ministerio de Obras Públicas detalló que el área donde se realizarán los trabajos de reparación de las juntas de dilatación contará con la debida señalización preventiva, así como con la presencia de personal encargado de la seguridad vial. La institución exhorta formalmente a todos los conductores a atender de manera estricta las indicaciones del personal autorizado en el sitio, respetar los dispositivos de señalización colocados en la rodadura y mantener una velocidad máxima permitida de 40 km/h al transitar por la zona intervenida.
Finalmente, el MOP manifestó su agradecimiento por la comprensión y la colaboración de la ciudadanía en general ante el desarrollo de estas obras necesarias para la red vial nacional, al tiempo que ofreció disculpas públicas por los inconvenientes que estos trabajos técnicos puedan ocasionar temporalmente en el desplazamiento diario de las familias panameñas.
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