MOP anuncia cierres parciales por trabajos de reparación en el puente Centenario

• Cierre del carril central (carril N.° 2), Eje 1 y Eje 6 – lado Este: Esta fase se desarrollará desde las 8:00 a.m. del lunes 1 de junio hasta las 8:00 a.m. del martes 2 de junio de 2026.

• Cierre del carril derecho (carril N.° 1), Eje 1 y Eje 6 – lado Este: La restricción se mantendrá desde las 8:00 a.m. del martes 2 de junio hasta las 8:00 a.m. del miércoles 3 de junio de 2026.

• Cierre del carril izquierdo (carril N.° 3), Eje 1 y Eje 6 – lado Este: La etapa final comenzará a partir de las 8:00 a.m. del miércoles 3 de junio y culminará a las 8:00 a.m. del jueves 4 de junio de 2026.

Medidas de seguridad vial y recomendaciones técnicas

El Ministerio de Obras Públicas detalló que el área donde se realizarán los trabajos de reparación de las juntas de dilatación contará con la debida señalización preventiva, así como con la presencia de personal encargado de la seguridad vial. La institución exhorta formalmente a todos los conductores a atender de manera estricta las indicaciones del personal autorizado en el sitio, respetar los dispositivos de señalización colocados en la rodadura y mantener una velocidad máxima permitida de 40 km/h al transitar por la zona intervenida.

Finalmente, el MOP manifestó su agradecimiento por la comprensión y la colaboración de la ciudadanía en general ante el desarrollo de estas obras necesarias para la red vial nacional, al tiempo que ofreció disculpas públicas por los inconvenientes que estos trabajos técnicos puedan ocasionar temporalmente en el desplazamiento diario de las familias panameñas.

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