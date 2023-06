MOP anuncia que inició el proceso de precalificación del proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste

• El objetivo del proceso de precalificación es identificar posibles proponentes que cuenten con las capacidades requeridas para desarrollar el Proyecto.

• La rehabilitación de la “Carretera Panamericana Oeste” es el segundo proyecto del Programa de Mantenimiento por Estándares de Desempeño, que contempla el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de 2,000 km de vías y carreteras a nivel nacional, que el MOP busca implementar bajo modalidad de APP. Para este proyecto, el MOP contó con la asesoría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para su estructuración.

(5/Jun/2023 – web) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa a posibles interesados sobre el inicio del proceso de precalificación para el proyecto “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste” (CPO), el cual se propone implementar bajo modalidad de Asociación Público-Privada (APP), de acuerdo con la Ley No. 93 de 19 de septiembre 2019, que crea el Régimen de APP en Panamá, y su reglamentación.

Durante el proceso de precalificación, las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, ya sea de manera individual o como consorcio, que cumplan con los requisitos y estén interesadas en participar en el proceso, deberán demostrar su capacidad financiera, experiencia técnica y capacidad jurídica, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases de la precalificación, aprobadas por el Ente Rector del Régimen de APP a través de la Resolución ER-08-P3-2023 publicada en Gaceta Oficial.

Toda la información del proceso se encuentra disponible en el módulo de licitaciones bajo la Ley No. 93 de 2019, al que se puede acceder a través del portal de PanamaCompra (https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/asociaciones-publico-privadas/pre-calificacion) bajo el número 2023-0-9-PRE-AP-11091, y a través del portal electrónico del Ente Rector (https://enterector.gob.pa/modulo-de-licitaciones-regimen-app-panama/).

Los interesados en el proyecto podrán entregar sus propuestas para precalificar hasta el lunes 4 de septiembre de 2023, en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., en el Salón de Actos Públicos de la Dirección de Administración de Contratos, ubicado en el Edificio 810, Planta Baja, Paseo Andrews – Albrook, Ciudad de Panamá. La reunión de homologación, para absolver consultas y formular observaciones sobre las bases de la precalificación, se realizará en el mismo lugar el día 22 de junio de 2023 a las 9:00 a.m.

Una vez recibidas y evaluadas las propuestas, la lista de las empresas y consorcios precalificados, las cuales tendrán derecho a presentar una oferta en el proceso de licitación, se publicará mediante circular en www.panamacompra.gob.pa bajo el número 2023-0-9-PRE-AP-11091. La fecha de apertura de este proceso de licitación se comunicará prontamente.

Información Técnica del Proyecto

El proyecto de la CPO contempla la rehabilitación, mejora y mantenimiento de aproximadamente 206 km de la Carretera Panamericana desde La Chorrera (provincia de Panamá Oeste) hasta Santiago (provincia de Veraguas). El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, señaló que el objetivo del proyecto es contar con una carretera más segura y de mejor calidad para la población de Panamá, mejorando la conectividad con el resto del país, siendo esta el principal eje logístico de la región.

El modelo de APP permite que el proyecto se desarrolle con experiencia técnica y financiamiento del sector privado. “La forma en que se está estructurando el proyecto, utilizando criterios de medición con base en indicadores para medir el desempeño y los niveles de servicio, permite brindar una solución de calidad por un mayor período de tiempo y un mejor manejo de la obra, que se extiende más allá de la rehabilitación, incluyendo el mantenimiento a largo plazo”, explicó el ministro.

De acuerdo con el Informe Técnico Inicial, el proyecto tendrá como área de influencia el tramo desde el Oeste de la Ciudad de Panamá, empezando en El Espino de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, hasta la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, con una longitud aproximada de 206 km y estará estructurado en dos tramos: el primer tramo abarca desde El Espino hasta la ciudad de Penonomé (100 km), y el segundo tramo desde Penonomé a Santiago (106 km). La CPO es la única alternativa de comunicación entre los moradores y productores del área oeste con el resto del país. La vía presenta tramos con un mal estado de su infraestructura (superficial y estructural), lo cual genera malestar en sus usuarios, así como un impacto directo importante en el desarrollo económico regional, ya que por dicho corredor circula el 100% del tránsito terrestre internacional.

El proyecto tendrá una fase de preconstrucción y construcción, con una duración estimada de 4 años, y una fase de operación y mantenimiento de 15 años. Dentro de los trabajos a realizar se incluyen las intervenciones para la rehabilitación de la rodadura de la carpeta existente, adecuación, mejora y limpieza de los drenajes, instalación de señalamiento horizontal y vertical, mejoras en la vialidad con la implementación de retornos en puntos específicos a lo largo del alineamiento, instalación de luminarias, centros de operación, servicios de asistencia vial, entre otros. El mantenimiento de la vía estará garantizado con la aplicación de estándares de desempeño requeridos para asegurar los niveles de servicio en este tipo de vías.

El área de influencia del proyecto impacta a aproximadamente 450 mil personas, permitiendo la generación de empleos durante toda la obra, el fomento el desarrollo agrícola, comercial y turístico de la zona, revalorización de las zonas aledañas y mejoramiento de la comunicación logística desde y hacia el oeste del país.

Para conocer más información técnica sobre el proyecto, puede hacerlo ingresando a www.enterector.gob.pa, sección Radar APP.

