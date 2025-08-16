MOP atiende emergencia pluvial por colapso de tuberías en Condado del Rey

Emergencia pluvial en Royal Country: MOP retira obstrucciones tras colapso de tuberías

Maquinaria pesada y personal especializado fueron desplegados por el MOP para controlar inundaciones en el residencial Royal Country.

Aunque la infraestructura no es responsabilidad directa del MOP, se evalúan soluciones definitivas para evitar nuevas emergencias pluviales.

(16/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que atendió con rapidez una emergencia pluvial en el residencial Royal Country, ubicado en el sector de Condado del Rey, luego del colapso de dos líneas principales de tuberías pluviales provocado por las intensas lluvias del miércoles 13 de agosto de 2025.

La intervención inmediata del MOP, en conjunto con la empresa contratista Consorcio Calles de Panamá, permitió la remoción de obstrucciones que generaban inundaciones en el área. Para ello, se empleó maquinaria pesada y personal especializado con amplia experiencia en este tipo de contingencias.

Aunque la infraestructura afectada fue construida por el propio residencial y se encuentra fuera de la servidumbre pública, el MOP mantiene presencia técnica en el sitio para apoyar las labores de mitigación. La institución aclaró que no tiene responsabilidad directa sobre esta red pluvial, pero ha instruido a su equipo para evaluar soluciones definitivas que eviten futuros represamientos durante próximas lluvias.