Estudio técnico en MOP Boquete para definir soluciones a cuencas hidrográficas

MOP Boquete inicia estudio técnico tras derrumbes e inundaciones por lluvias

• La inspección del MOP Boquete busca definir soluciones estructurales como la ampliación de cauces y la instalación de nuevas alcantarillas, luego de las graves inundaciones en diversos sectores del distrito.

(07/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Chiriquí inició un estudio técnico exhaustivo en el distrito de Boquete para mitigar los efectos de los recientes deslizamientos, derrumbes e inundaciones causados por las intensas lluvias del fin de semana.

Tras una inspección técnica en los puntos más críticos de la zona, el equipo del MOP Boquete recomendó un análisis detallado de las cuencas hidrográficas, especialmente de las quebradas que se desbordaron, con el objetivo de evaluar y modificar sus secciones hidráulicas.

Cabe destacar que, según el director provincial del MOP, Marco Di Bilio, el río Caldera no se desbordó en esta ocasión, un resultado que atribuyó a los dragados preventivos ejecutados por la institución durante la pasada temporada seca.

Acciones Inmediatas y Proyecciones del MOP en Boquete

Di Bilio confirmó que se procederá con la ampliación del cauce de las quebradas afectadas, las cuales generaron inundaciones en múltiples sectores de Boquete durante el fin de semana.

Las cuadrillas del MOP mantienen labores permanentes de limpieza y remoción de material de los caminos para restablecer completamente la movilidad en la región. Además, se dará seguimiento a la evaluación técnica para reforzar la capacidad hidráulica de los drenajes existentes.

Recomendaciones Estructurales a Corto y Mediano Plazo

El informe técnico recomienda la profundización de los estudios de las cuencas hidrográficas para definir e implementar soluciones estructurales definitivas. Estas soluciones incluyen la instalación de alcantarillas tipo cajón o la construcción de pequeños puentes que aseguren la continuidad del tránsito vehicular y peatonal, y que puedan soportar futuras crecidas.

Sectores con Graves Afectaciones

Entre las áreas más afectadas por los desbordamientos e inundaciones se encuentran:

• Palmira Abajo: Afectaciones en Loma La Chancleta y La Esmeralda, donde se desbordó el río Colga.

• Volcancito: Impactos en El Vigía y Alto Volcancito.

• El Salto: Desde la entrada hasta el Ecoparque.

• Los Naranjos: Específicamente en el sector de Callejón Seco.

Adicionalmente, se reportaron desbordamientos en Bajo Boquete, específicamente por la Quebrada Agustín (o “Cheche”), en Vía Centenario, Jaramillo y Jaramillo Abajo, a causa de la crecida del río Caldera. También se registró una emergencia en Valle Escondido, donde se desbordó la Quebrada Grande.

Ante la situación de emergencia en la provincia de Chiriquí, el presidente José Raúl Mulino expresó su solidaridad con los residentes de Boquete e instó a la población a seguir rigurosamente las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). El MOP continuará con las labores de limpieza y recuperación hasta que se restablezca por completo la normalidad en la región.