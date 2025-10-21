Obra vial en David: el MOP en Chiriquí reactiva proyecto paralizado por una década

El MOP en Chiriquí reanuda la construcción de puente elevado en la Avenida Belisario Porras

• La reanudación de los trabajos en David Cabecera busca descongestionar el tráfico e impactar positivamente la movilidad de más de 200 mil residentes de los distritos de David, Dolega y Boquete.

(21/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reactivó las obras de culminación del puente elevado sobre la Avenida Belisario Porras, en David Cabecera. Esta acción se produce tras más de una década de paralización, marcando un avance significativo en la mejora de la conectividad para más de 200 mil residentes de la provincia.

Actualmente, las labores se concentran en la parte inferior de la estructura, a un costado de la carretera Panamericana con dirección hacia la vía David–Boquete. Los trabajos incluyen el movimiento y la adecuación del terreno, la conformación de la calzada y, posteriormente, la construcción de los carriles intercambiadores internos. Estos carriles serán elaborados en hormigón armado e incorporarán sus respectivos sistemas de drenaje pluvial.

Mejora de la movilidad urbana en David

Esta infraestructura se integrará al sistema de intercambiadores viales de la ciudad de David, contribuyendo directamente a descongestionar el tráfico vehicular y a mejorar la movilidad en esta importante zona urbana.

La reanudación de los accesos forma parte del compromiso institucional del MOP por retomar y concluir obras viales que fueron heredadas de administraciones anteriores, reforzando su impacto positivo en la movilidad y la seguridad vial de los más de 217 mil habitantes de David, Dolega y Boquete.

El puente, ubicado sobre la carretera Panamericana en la intersección con la Avenida Belisario Porras, posee una longitud de 300 metros y un ancho de 17.40 metros. Su diseño incluye cuatro carriles y espacios destinados para las barreras de seguridad tipo New Jersey, que buscan garantizar la protección de todos los usuarios.

El director provincial del MOP en Chiriquí, Marco Di Bilio, explicó que los trabajos, a cargo de la empresa contratista CUSA, S.A., tienen como objetivo principal optimizar el flujo vehicular en la ciudad de David y complementar los nuevos intercambiadores viales que se añadirán próximamente al sistema de tránsito de la capital chiricana.

Con esta reactivación, el Ministerio de Obras Públicas reafirma su compromiso con la modernización de la red vial en la provincia, impulsando la reactivación económica y fortaleciendo la conectividad urbana en la ciudad de David.